شکست تیم فوتسال زیر ۱۷ سال ایران برابر روسیه در دیدار تدارکاتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دومین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال ایران برابر روسیه از ساعت ۱۵:۳۰ امروز (شنبه) به وقت ایران در سالن پودمسکویه شهر کورولیوف روسیه برگزار شد که این دیدار با نتیجه ۵ بر یک به سود حریف به پایان رسید.

علی صانعی سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان تیمش را با ترکیب متفاوت به میدان فرستاد و از نفراتی که در بازی نخست فرصت بازی پیدا نکرده بودند یا کمتر به میدان رفتند استفاده کرد.

روس‌ها که از بازیکنان زیر ۱۸ سال بهره می‌بردند، مثل بازی نخست از ایران پیش افتادند و با وجود تلاش ملی‌پوشان ایرانی، زمان اول به سود حریف به پایان رسید. داوری هم با ایران خیلی مهربان نبود و بازیکنان تیم ملی سه بار با کارت زرد جریمه شدند.

در شروع زمان دوم، روسیه بار دیگر به گل رسید تا مثل بازی اول با دو گل پیش بیفتد. آنها که روحیه گرفته بودند با حمایت نزدیک به ۷۰۰ نفر از هواداران خود برای سومین بار دروازه ایران را باز کردند.

قضاوت داوران در این نیمه با اعتراض کادر تیم ملی همراه بود، چرا که یک بازیکن به دلیل کارت زرد دوم اخراج شد. قضاوت داوران باعث ناراحتی اعضای تیم شده بود و با هر برخوردی، داوران به سود حریف اعلام خطا می‌کردند. روسیه‌ای‌ها با توجه به یکی بازیکن کمتر ایران استفاده کردند و گل‌های چهارم و پنجم را نیز به ثمر رساندند.

در ادامه، شاگردان صانعی بازی را در دست گرفتند و یکی از گل‌های خورده را توسط محمدجواد نوروزی جبران کردند ولی در نهایت بازی با همان نتیجه به پایان رسید.

اعضای تیم ملی فوتسال جوانان ایران که برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با روسیه به این کشور سفر کرده بودند، فردا به ایران بازمی‌گردند تا خود را برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در اواخر مهرماه آماده کنند.