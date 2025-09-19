  1. ورزش
طیبی: فوتسال ایران استعدادهای بزرگی دارد/ قدرت‌مان را نشان خواهیم داد

کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران گفت: ما نماینده کشوری هستیم که استعدادهای بزرگی در فوتسال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی رقابت تهای فوتسال جام ملت های آسیا از روز شنبه به میزبانی شهر کوانتان مالزی آغاز خواهد شد و تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه به مصاف تیم ملی بنگلادش خواهد رفت.

حسین طیبی کاپیتان باتجربه تیم ملی فوتسال گفت: یک تیم جوان شده داریم، برای تعداد زیادی از بازیکنان این یک تجربه تازه است، آنها هیجان زده و مشتاق هستند تا توانایی هایشان را به نمایش بگذارند. ما به اسم تیم‌ها و تاریخچه نگاه نمی‌کنیم، هر بازی برایمان یک فینال است، چون ایران هستیم و همه بهترین نمایش را از ما می‌خواهند. اینجا در مالزی هستیم تا از هر بازی درس‌های تازه‌ای بگیریم و به سمت آینده حرکت کنیم.

او گفت: ایران افتخارات زیادی در آسیا دارد اما می‌دانیم که حریفان هم با آمادگی وارد این تورنمنت شده‌اند و برنامه‌های خودشان را دنبال می‌کنند، مهمترین وظیفه ما این است که با تمرکز گام برداریم و قدرت فوتسال ایران را نشان بدهیم.

طیبی در پاسخ به سوالی در خصوص احساس تیم ایران برای حضور در این مسابقات گفت: ما نماینده کشوری هستیم که استعدادهای بزرگی در فوتسال دارد. دوست داریم از مسابقات لذت ببریم و به علاقمندان فوتسال در قاره کهن لذت بدهیم. ترکیب بازیکنان جوان و باتجربه ما در این مسابقات با انگیزه ارائه نمایش با کیفیت اینجاست و روی تمام جزئیات دقت می‌کنیم.

