جزئیات محدودیت زمانی تردد برای ناوگان باری در دو هفته نخست مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رحمانی، مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران، از اجرای محدودیتهای زمانی تردد ناوگان باری در ساعات اوج ترافیک صبحگاهی پایتخت همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.
وی افزود: بر اساس مصوبات «ستاد استقبال از مهر» و بهمنظور افزایش ظرفیت معابر و کاهش گرههای ترافیکی در ساعات پررفتوآمد، با همکاری پلیس راهور و سازمان حملونقل و ترافیک این محدودیتها از ابتدای مهرماه و به مدت دو هفته اعمال خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران تصریح کرد، این محدودیتهای ترافیکی به شرح ذیل خواهد بود:
۱. ممنوعیت تردد کلیه ناوگان باری نیمهسنگین شامل خودروهای حامل اثاثیه، دارو، مواد غذایی و سایر محمولهها تا ساعت ۱۰ صبح
۲. ممنوعیت تردد وسایل باری سنگین در محدوده کامیون ممنوع از ساعت ۶ تا ۲۳
۳. ممنوعیت تردد تمامی وانتبارها با هر نوع کاربری، اعم از بار و مرسولات پستی، تا ساعت ۱۰ صبح در بازه اوج ترافیک
رحمانی تأکید کرد: همکاری رانندگان و صاحبان ناوگان باری با این طرح، نقش مهمی در روانسازی تردد و کاهش تأخیرات ترافیکی در سطح شهر خواهد داشت.
