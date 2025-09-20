جزئیات محدودیت زمانی تردد برای ناوگان باری در دو هفته نخست مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رحمانی، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران، از اجرای محدودیت‌های زمانی تردد ناوگان باری در ساعات اوج ترافیک صبحگاهی پایتخت هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.

وی افزود: بر اساس مصوبات «ستاد استقبال از مهر» و به‌منظور افزایش ظرفیت معابر و کاهش گره‌های ترافیکی در ساعات پررفت‌وآمد، با همکاری پلیس راهور و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک این محدودیت‌ها از ابتدای مهرماه و به مدت دو هفته اعمال خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران تصریح کرد، این محدودیت‌های ترافیکی به شرح ذیل خواهد بود:

۱. ممنوعیت تردد کلیه ناوگان باری نیمه‌سنگین شامل خودروهای حامل اثاثیه، دارو، مواد غذایی و سایر محموله‌ها تا ساعت ۱۰ صبح

۲. ممنوعیت تردد وسایل باری سنگین در محدوده کامیون ممنوع از ساعت ۶ تا ۲۳

۳. ممنوعیت تردد تمامی وانت‌بارها با هر نوع کاربری، اعم از بار و مرسولات پستی، تا ساعت ۱۰ صبح در بازه اوج ترافیک

رحمانی تأکید کرد: همکاری رانندگان و صاحبان ناوگان باری با این طرح، نقش مهمی در روان‌سازی تردد و کاهش تأخیرات ترافیکی در سطح شهر خواهد داشت.