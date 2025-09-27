به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رحمانی، مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران، در نشست شورای مدیران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس و شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک پرافتخار ایران، این ایام را فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های جاودان مقاومت دانست.

رحمانی با تأکید بر اینکه هفته دفاع مقدس یادآور روزگاری است که مردم این سرزمین با قلبی سرشار از عشق به ایران اسلامی در برابر دشمن ایستادند، افزود: امروز نیز ما وظیفه داریم در میدان خدمت به مردم، با همان روحیه جهادی و با حضوری مؤثر و سازنده، پاسدار آرمان‌های شهدا باشیم.

وی خاطرنشان کرد: ایام ۸ سال دفاع مقدس تنها یک خاطره نیست؛ بلکه یک فرهنگ زنده و جاری است که باید در همه عرصه‌ها، از میدان نبرد گرفته تا سنگر خدمت، تداوم یابد.

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران با تأکید بر رسالت سازمان در خدمت‌رسانی به شهروندان و مسافران، تاکید کرد: خدمت به مردم از اصول این سازمان است و هیچ‌گونه خللی در این مسیر پذیرفتنی نیست. ما باید همواره دغدغه ارتقای کیفیت خدمات را در صدر برنامه‌ها قرار دهیم؛ به‌ویژه اکنون که فصل بازگشایی دانشگاه‌ها آغاز شده و دانشجویان عزیز بیش از هر زمان دیگری به خدمات منظم، ایمن و به‌هنگام نیاز دارند. معاونان و مدیران نیز موظفند اولویت نخست خود را تسهیل تردد شهروندان و بهبود تجربه سفر مسافران قرار دهند.

در بخش پایانی این نشست، رحمانی طی حکمی مهلا محمدزاده را به سمت مشاور امور بانوان و خانواده سازمان منصوب کرد و گفت: زنان شاغل در این سازمان بخش مهمی از پیکره خدمت‌رسانی ما را تشکیل می‌دهند. نگاه ما بر این است که محیط کار، همزمان با حفظ کرامت، امنیت و عدالت، باید زمینه‌ساز رشد و شکوفایی نیروی انسانی باشد.