افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی ترافیک در آغاز سال تحصیلی

سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، از افزایش محسوس حجم سفرهای شهری و شکل‌گیری ترافیک سنگین در کلانشهرها خبر داد و بر ضرورت همراهی والدین، رانندگان و دانش‌آموزان برای تأمین ایمنی و روان‌سازی ترددها تأکید کرد.

وی گفت: با شروع سال تحصیلی، پیش‌بینی می‌شود حجم ترافیک صبحگاهی در معابر شهری به‌ویژه در کلان شهرها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. افزایش استفاده از خودروهای شخصی یکی از عوامل اصلی ایجاد گره‌های ترافیکی در اطراف مدارس است و به همین دلیل استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی داشته باشد.

اجرای طرح ویژه ترافیکی پلیس راهور در مدارس

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور اعلام کرد: به منظور ارتقای ایمنی تردد دانش‌آموزان و تأمین نظم و آرامش در آغاز سال تحصیلی، پلیس راهور طرح ویژه ترافیکی در سراسر کشور اجرا می‌کند. رفع نواقص تابلوها و خط‌کشی‌های اطراف مدارس، ایمن‌سازی معابر به‌ویژه در حاشیه راه‌ها و همچنین تشدید نظارت بر سرویس‌های مدارس از نظر داشتن مجوز، رعایت ظرفیت و قوانین رانندگی، بخشی از اقدامات در این طرح است.

توصیه‌های مهم به والدین

سرهنگ شیرانی خطاب به والدین دانش‌آموزان اظهار داشت: توقف خودروها در زمان ورود و خروج دانش‌آموزان باید در مکان‌های مجاز و بدون سد معبر انجام شود. توقف‌های نابجا نه‌تنها باعث ایجاد گلوگاه ترافیکی می‌شود بلکه استرس و اضطراب مضاعفی را به دانش‌آموزان منتقل می‌کند.

وی ادامه داد: ضروری است والدین پیش از شروع سال تحصیلی، فرزندان خود را با علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی، نحوه صحیح عبور از عرض خیابان و استفاده از پیاده‌رو آشنا کنند. انجام تمرین عملی در این زمینه تأثیر بسزایی در ایمنی رفت‌وآمد دانش‌آموزان دارد.

سرهنگ شیرانی تاکید کرد: در صورتی که دانش‌آموز به تنهایی مسیر خانه تا مدرسه را طی می‌کند، باید به او آموزش داده شود که صرفاً از گذرگاه عابر پیاده یا پل‌های عابر استفاده کند و از عبور ناایمن در خیابان خودداری کند.

توصیه‌ها به دانش‌آموزان و رانندگان سرویس مدارس

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور درباره ایمنی سرویس مدارس افزود: دانش‌آموزان باید صرفاً در زمان توقف کامل خودرو، سوار یا پیاده شوند و این کار فقط از سمت پیاده‌رو انجام گیرد. بیرون بردن سر و دست از پنجره خودرو به شدت خطرناک است و باید از آن پرهیز شود. عبور از جلوی سرویس مدارس یا خودروهای بزرگ به دلیل محدود بودن میدان دید راننده ممنوع است. جابه‌جایی دانش‌آموزان بیش از ظرفیت خودرو و ایستادن در سرویس مدرسه ممنوع و تهدیدی جدی برای جان دانش‌آموزان است.

وی ادامه داد: رانندگان سرویس‌های مدارس مسئولیتی سنگین بر عهده دارند. این رانندگان باید ضمن رعایت قوانین و مقررات، از سوار کردن بیش از ظرفیت دانش‌آموزان خودداری کنند. بستن کمربند ایمنی، رعایت سرعت مطمئنه و توجه به حقوق عابران پیاده از الزامات رانندگان سرویس است. آنان باید بدانند که به عنوان الگو برای دانش‌آموزان شناخته می‌شوند.

سرهنگ شیرانی در پایان تأکید کرد: از همه رانندگان تقاضا داریم در ایام بازگشایی مدارس، دقت و احتیاط خود را در اطراف مراکز آموزشی دوچندان کنند. نباید انتظار داشت دانش‌آموزان همیشه همه توصیه‌های ایمنی را به یاد داشته باشند؛ این رانندگان هستند که باید با رعایت حقوق عابران پیاده و کاهش سرعت، ایمنی آنان را تضمین کنند. آغاز سال تحصیلی جشن شکوفه‌هاست و پلیس راهور تلاش می‌کند با تأمین نظم و امنیت، این جشن باشکوه را برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان شیرین‌تر کند.

