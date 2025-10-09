  1. استانها
بزرگترین پایانه حمل ونقل تهران از جنوب غرب به جنوب پایتخت منتقل می‌شود

بهارستان- سرپرست فرمانداری بهارستان از انتقال بزرگترین پایانه حمل و نقل استان تهران از نسیم‌شهر به منطقه کهریزک در جنوب تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، بعد از ظهر پنجشنبه،در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار داشت: وجود این پایانه بزرگ در نسیم‌شهر طی سال‌های گذشته موجب بروز مشکلات ترافیکی و اجتماعی متعدد در شهرستان بهارستان شده بود.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، روند انتقال پایانه نسیم‌شهر به کهریزک وارد فاز اجرایی شده و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

سرپرست فرمانداری بهارستان ادامه داد: این پایانه که محل تردد و استقرار ناوگان سنگین حمل و نقل است، پس از جابه‌جایی، نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی منطقه و ساماندهی عبور و مرور در محورهای جنوبی تهران خواهد داشت.

شرفی در پایان با تأکید بر اجرای مرحله‌ای این طرح گفت: انتقال پایانه به‌صورت فازبندی انجام می‌شود و تلاش داریم این اقدام در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

    • محمد IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
      یعنی چی؟ کی گفته این بزرگترینه؟

