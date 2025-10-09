به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، بعد از ظهر پنجشنبه،در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار داشت: وجود این پایانه بزرگ در نسیم‌شهر طی سال‌های گذشته موجب بروز مشکلات ترافیکی و اجتماعی متعدد در شهرستان بهارستان شده بود.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، روند انتقال پایانه نسیم‌شهر به کهریزک وارد فاز اجرایی شده و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

سرپرست فرمانداری بهارستان ادامه داد: این پایانه که محل تردد و استقرار ناوگان سنگین حمل و نقل است، پس از جابه‌جایی، نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی منطقه و ساماندهی عبور و مرور در محورهای جنوبی تهران خواهد داشت.

شرفی در پایان با تأکید بر اجرای مرحله‌ای این طرح گفت: انتقال پایانه به‌صورت فازبندی انجام می‌شود و تلاش داریم این اقدام در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.