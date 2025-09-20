به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با هشدار جدی به کشورهایی که از حسن‌نیت ایران در مسیر گفتگو سوءاستفاده می‌کنند، تأکید کرد: سیاست فشار حداکثری هیچ‌گاه نتیجه نداده و این بار نیز نه‌تنها بی‌ثمر خواهد بود، بلکه هزینه‌ای سنگین‌تر از همیشه برای طراحان و مجریان آن در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره پایبند به منطق گفتگو و تعامل سازنده بوده است، اظهار داشت: برخی قدرت‌ها به جای بهره‌گیری از فرصت‌های دیپلماتیک، درهای مذاکره را به روی خود بسته و مسیر فشار و تقابل را انتخاب کرده‌اند. این انتخاب اشتباه نه‌تنها آنان را به اهدافشان نمی‌رساند بلکه موجبات انزوای بیشتر و شکست قطعی‌شان را فراهم خواهد کرد.

عزیزی تصریح کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده که فشار حداکثری علیه ملت ایران شکست خورده و تنها نتیجه آن افزایش هزینه‌ها برای دشمنان بوده است. ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارها هرگز عقب‌نشینی نکرده و نخواهد کرد و همین ایستادگی، عامل اصلی ناکامی تمام سیاست‌های خصمانه بوده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران مذاکره را ابزار قدرت می‌داند، اما اجازه نخواهد داد حسن‌نیت و تمایل ایران به گفتگو به فرصتی برای زیاده‌خواهی و عهدشکنی تبدیل شود. گفتگو برای ما امتیازی بی‌انتها نیست و طرف‌هایی که مسیر فشار را انتخاب می‌کنند باید بدانند که ایران پاسخ قاطع‌تر و جدی‌تری خواهد داد.

وی در پایان هشدار داد: طراحان فشار باید آماده پرداخت بهایی سنگین‌تر از گذشته باشند. جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از منافع ملی و امنیت منطقه‌ای خود دفاع خواهد کرد و هر اقدامی که به قصد تضعیف ملت ایران صورت گیرد، با واکنش کوبنده مواجه خواهد شد. دشمنان باید بدانند که این بار پشیمانی آنان سخت‌تر و پرهزینه‌تر از هر زمان دیگری خواهد بود.