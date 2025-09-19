شورای عالی امنیت ملی ابزارهای لازم برای مقابله با مکانیسم ماشه را دارد

حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدام تروئیکای اروپایی برای آغاز فرایند فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» یا «اسنپ‌بک» علیه ایران، اظهار کرد: مکانیسم ماشه امروز یک مترسک خسته است که توان خدشه‌دار کردن اراده پولادین جمهوری اسلامی را ندارد.

وی ادامه داد: ما بیش از ۴۷ سال است که در دور زدن تحریم‌ها تجربه داریم. بر این اساس، قطعاً مکانیسم ماشه توان ضربه زدن به اقتصاد ما را ندارد و آثار آن بیشتر روانی است.

اخلاقی امیری با اشاره به آثار روانی این‌گونه اقدامات غربی‌ها، گفت: هدف اصلی آن‌ها تحمیل فشار روانی به جامعه است، اما مردم ما به لطف خداوند این مرحله را نیز پشت سر خواهند گذاشت.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر لزوم پاسخ قاطع به اقدامات سه کشور اروپایی در صورتی که مکانیسم ماشه را فعال کنند، گفت: نباید دست ما در برابر این اقدام طرف غربی خالی باشد و باید طبق آیه شریفه اشِدّاءُ عَلَی الْکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم، موضعی قاطع اتخاذ کنیم.

وی با اشاره به اقدامات احتمالی مجلس شورای اسلامی در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، اظهار کرد: نمایندگان مجلس چند طرح در این زمینه تهیه کرده‌اند که در حال بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است. اقدام کشورهای اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه در حالی که خودشان هیچ‌یک از تعهداتشان را انجام نداده‌اند، مفتضحانه است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: بهتر است کشورهای اروپایی به مسیر تعهدات خود بازگردند و از فعال سازی مکانیسم ماشه منصرف شوند، در غیر این صورت بدانند شورای عالی امنیت ملی ایران با مصوبات قانونی مجلس، ابزارهای زیادی برای مقابله با مکانیسم ماشه در اختیار دارد. از سوی دیگر، اگر این کشورها به مسیر بازنگردند، ما ۹۰ روز فرصت داریم که از ابزارهایی از جمله خروج از NPT استفاده کنیم.