محمد معتمدیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدام تروئیکای اروپایی برای آغاز فرایند فعالسازی «مکانیسم ماشه» یا «اسنپبک» علیه ایران، اظهار کرد: تمام مشکلات ما به این بازمیگردد که در موضوع برجام آیندهنگری لازم صورت نگرفت.
وی متذکر شد: ما وارد توافقی شدیم که متأسفانه در آن به بحثهایی مثل اسنپبک و امکان خروج یکطرفه غربیها از توافق برجام بیتوجهی شد و به دلیل همین بیتوجهیها به مفاد برجام است که الان همان طرف مقابل که از برجام خارج شده و به هیچیک از تعهداتش عمل نکرده، به دنبال بازگرداندن تحریمهای ایران از طریق مکانیسم ماشه است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کشورهای غربی بارها و بارها یعنی چه در برجام و چه در دیگر مذاکرات، تعهدات خود را زیر پا گذاشتند؛ همین چند ماه پیش، ما در دور ششم گفتگوها بودیم که آنان به کشورمان حمله کردند و آمریکا تأسیسات صلحآمیز هستهای ما را بمباران کرد. البته در تمام این سالها، ما علیرغم بدعهدی آنها، مسیر دیپلماسی را ادامه دادیم و سعی کردیم مسائل را از مسیر مذاکره پیگیری کنیم.
باید از طرف غربی تضمین واقعی و محکم بگیریم
نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اخذ تضمین در هر نوع مذاکره جدید، گفت: الان هم اگر قرار بر مذاکرهای باشد، باید این بار حتماً با تضمینهای واقعی و محکم همراه باشد تا مجدداً در میان مذاکره، به کشورمان حمله نشود.
وی متذکر شد: به یاد دارم که در همان زمان دولت روحانی، رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر لزوم اخذ تضمینهای قابل اعتماد و روشن در برجام تأکید کردند، اما متأسفانه در دولت و مجلس وقت کوتاهی شد و برجام خیلی سریع روند تصویب خود را طی کرد، این در حالی بود که تجربههای متعددی از بدعهدی آمریکا و اروپا از اول انقلاب تا امروز پیش روی ما بود و میتوانستیم با دقت و تدبیر بیشتری عمل کنیم.
معتمدیزاده یکی از اصلیترین راههای مقابله با فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه را حفظ انسجام ملی و وحدت قوا دانست و گفت: اولین و مهمترین ابزار ما، حفظ انسجام درونی، وحدت بین قوا و همبستگی مردم است. ما این را در جنگ ۱۲ روزه به وضوح دیدیم که چطور وحدت، موجب موفقیت ما شد. در همین شرایط نیز، همین انسجام میتواند بزرگترین قدرت بازدارنده ما باشد.
ما نیز ابزارها و ماشههای مختلفی در اختیار داریم
وی ادامه داد: دشمن بداند که ما نیز ابزارها و ماشههای مختلفی در اختیار داریم که در صورت لزوم میتوانیم آنها را فعال کنیم. کشور ما موقعیتی کاملاً استراتژیک دارد، فقط کافی است تنگه هرمز برای مدتی کوتاه بسته شود تا دنیا ببیند چه تأثیری بر اقتصاد جهانی دارد. به لحاظ توان موشکی نیز قدرت بالایی داریم؛ اینها موضوعاتی هستند که آمریکاییها و طرف غربی بهتر از هر کسی از آن آگاهند و میدانند ما هم گزینههای زیادی برای مقابله با دشمن داریم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مهمترین مؤلفه در شرایط فعلی، ایستادگی ملت و هماهنگی مسئولان است. باید با انسجام کامل جلو رفت و در نهایت، تصمیمی درست و عقلایی در خصوص نحوه مواجهه با مکانیسم ماشه اتخاذ شود.
نظر شما