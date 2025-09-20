علیرضا مهمدی راهی نیمه نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است، امروز شنبه علیرضا مهمدی کشتی‌گیر وزن ۸۷ کیلوگرم کشورمان، در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ژانیشوف حریف قرقیزستانی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ۴ بریک به سود ملی پوش ایران به پایان رسید و نماینده کشتی فرنگی کشورمان به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

مهمدی در دور اول با هانس واگنر از آلمان کشتی گرفت که این مبارزه با نتیجه ۵ بر یک به سود کشتی‌گیر ایرانی به پایان رسید. در دور دوم به مصاف دانیل «الکساندروف» از بلغارستان رفت که این مبارزه با نتیجه ۱۱ بر ۳ به سود مهمدی به پایان رسید.