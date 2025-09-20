  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

علیرضا مهمدی راهی نیمه نهایی شد

علیرضا مهمدی راهی نیمه نهایی شد

علیرضا مهمدی کشتی‌گیر وزن ۸۷ کیلوگرم کشورمان با پیروزی برابر حریف قرقیزستانی خود به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است، امروز شنبه علیرضا مهمدی کشتی‌گیر وزن ۸۷ کیلوگرم کشورمان، در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ژانیشوف حریف قرقیزستانی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ۴ بریک به سود ملی پوش ایران به پایان رسید و نماینده کشتی فرنگی کشورمان به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

مهمدی در دور اول با هانس واگنر از آلمان کشتی گرفت که این مبارزه با نتیجه ۵ بر یک به سود کشتی‌گیر ایرانی به پایان رسید. در دور دوم به مصاف دانیل «الکساندروف» از بلغارستان رفت که این مبارزه با نتیجه ۱۱ بر ۳ به سود مهمدی به پایان رسید.

کد خبر 6595636
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها