۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

کشتی فرنگی قهرمانی جهان - کرواسی

سعید اسماعیلی مقتدرانه پیروز شد و به یک چهارم رفت

سعید اسماعیلی کشتی‌گیر وزن ۶۷ کیلوگرم کشورمان در مصاف با حریف ازبکستانی خود به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است، امروز شنبه سعید اسماعیلی کشتی‌گیر وزن ۶۷ کیلوگرم کشورمان، در دور سوم به مصاف شرموخامد شریبجانوف حریف ازبکستانی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ۸ بر یک به سود اسماعیلی به پایان رسید.

با این پیروزی سعید اسماعیلی دارنده مدال طلای المپیک به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرد.

اسماعیلی پس از استراحت در دور اول مقابل سباستین ناد از صربستان مبارزه کرد و در پایان با پیروزی ۹ بر صفر برابر این حریف راهی مرحله بعد شد.

سیده فرزانه شریفی

