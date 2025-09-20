به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، حمیدرضا اردلان دبیر این دوره از جشنواره ملی موسیقی جوان ضمن اعلام خبر طراحی نشان برتر جشنواره موسیقی جوان گفت: جشنواره ملی موسیقی جوان مجموعه‌‏ای از جوایز را به برندگان این آزمون اهدا می‌‏کند که تاکنون مهمترین جایزه آن اهدا تندیس جشنواره و جایزه نقدی به نفر اول و اهدا دیپلم و جایزه نقدی به نفرات دوم و سوم بوده است. اما در این دوره از جشنواره ما نشان برتر جشنواره را نیز طراحی کرده‏‌ایم که به برترین استعداد جشنواره تعلق می‏‌گیرد.

وی افزود: ما امسال علاوه بر تندیس و جایزه نقدی، یک نشان طراحی کرده‌‏ایم که به یک تا سه نفر در هر دوره اهدا می‏‌شود. کسانی می‌‏توانند این نشان را که بالاترین سطح جایزه جشنواره ملی موسیقی جوان است دریافت کنند که دارای نبوغ و استعدادی مثال زدنی باشند.

اردلان عنوان کرد: دریافت کننده نشان برتر، نمادی از توانایی‏‌هایی بی‏کران موسیقی‌دانان جوان ایرانی محسوب می‌‏شود که در صورت توجه و باز کردن عرصه‏‌های نمایش، می‏‌تواند خودش را نشان بدهد و نشانه‌‏گذاری شود.

دبیر هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، تصریح کرد: امسال به احتمال قوی ما به یک یا دو نفر این نشان را به اتفاق آرا داوران اهدا خواهیم کرد. این نشان درون یک جعبه نفیس قرار می‏‌گیرد و مشخصات جشنواره روی آن حک شده است. این نشان با مدال‏‌های مرسوم تفاوت‏‌هایی دارد و به گردن آویزان نمی ‏شود و برنده آن را به عنوان افتخار دوران جوانی خودش آن را دریافت می‌کند.

وی در پایان یادآور شد: در جشنواره حدود ۲ هزار نفر شرکت کرده‏‌اند، نزدیک به چهارصد نفر از آنها به مرحله نهایی رسیده‏‌اند و از میان آنها نیز حدود دویست نفر جایزه خواهند گرفت که به حدود هفتاد تا هشتاد نفر جایزه اول اعطا می‌شود. در نهایت تنها یک تا سه نفر مفتخر به دریافت نشان برتر می‌‏شوند. پس این نشان پدیده‌های جشنواره را معرفی می‌کند، پدیده‌ها، برآیند استعداد حدود ۲ هزار نفر از شرکت‌کنندگان کل جشنواره ملی موسیقی جوان خواهد بود. از این جهت کسی که این نشان را دریافت می‏‌کند می‏‌تواند نماد معرفت شنیداری گوش جوانان ایران باشد.