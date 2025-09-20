به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، حمیدرضا اردلان دبیر این دوره از جشنواره ملی موسیقی جوان ضمن اعلام خبر طراحی نشان برتر جشنواره موسیقی جوان گفت: جشنواره ملی موسیقی جوان مجموعهای از جوایز را به برندگان این آزمون اهدا میکند که تاکنون مهمترین جایزه آن اهدا تندیس جشنواره و جایزه نقدی به نفر اول و اهدا دیپلم و جایزه نقدی به نفرات دوم و سوم بوده است. اما در این دوره از جشنواره ما نشان برتر جشنواره را نیز طراحی کردهایم که به برترین استعداد جشنواره تعلق میگیرد.
وی افزود: ما امسال علاوه بر تندیس و جایزه نقدی، یک نشان طراحی کردهایم که به یک تا سه نفر در هر دوره اهدا میشود. کسانی میتوانند این نشان را که بالاترین سطح جایزه جشنواره ملی موسیقی جوان است دریافت کنند که دارای نبوغ و استعدادی مثال زدنی باشند.
اردلان عنوان کرد: دریافت کننده نشان برتر، نمادی از تواناییهایی بیکران موسیقیدانان جوان ایرانی محسوب میشود که در صورت توجه و باز کردن عرصههای نمایش، میتواند خودش را نشان بدهد و نشانهگذاری شود.
دبیر هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، تصریح کرد: امسال به احتمال قوی ما به یک یا دو نفر این نشان را به اتفاق آرا داوران اهدا خواهیم کرد. این نشان درون یک جعبه نفیس قرار میگیرد و مشخصات جشنواره روی آن حک شده است. این نشان با مدالهای مرسوم تفاوتهایی دارد و به گردن آویزان نمی شود و برنده آن را به عنوان افتخار دوران جوانی خودش آن را دریافت میکند.
وی در پایان یادآور شد: در جشنواره حدود ۲ هزار نفر شرکت کردهاند، نزدیک به چهارصد نفر از آنها به مرحله نهایی رسیدهاند و از میان آنها نیز حدود دویست نفر جایزه خواهند گرفت که به حدود هفتاد تا هشتاد نفر جایزه اول اعطا میشود. در نهایت تنها یک تا سه نفر مفتخر به دریافت نشان برتر میشوند. پس این نشان پدیدههای جشنواره را معرفی میکند، پدیدهها، برآیند استعداد حدود ۲ هزار نفر از شرکتکنندگان کل جشنواره ملی موسیقی جوان خواهد بود. از این جهت کسی که این نشان را دریافت میکند میتواند نماد معرفت شنیداری گوش جوانان ایران باشد.
نظر شما