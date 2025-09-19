  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

اعلام جزئیات اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان فردا شنبه ۲۹ شهریور با معرفی نفرات برگزیده در تالار وحدت به کار خود پایان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، مراسم اختتامیه جشنواره هجدهم موسیقی جوان ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۹ شهریور در حالی در تالار وحدت برگزار می شود که نفرات برگزیده این دوره در بخش موسیقی نواحی، موسیقی دستگاهی ایران و موسیقی کلاسیک معرفی می شوند.

امسال در مرحله نخست جشنواره ۱۶۴۰ نفر شرکت کردند که از این میان ۸۴۰ نفر در بخش موسیقی دستگاهی، ۳۵۱ نفر در بخش موسیقی کلاسیک و ۴۴۹ نفر در موسیقی نواحی حضور داشتند که از این تعداد بعد از داوری اولیه؛ ۲۱۷ نفر در بخش دستگاهی، ۲۷۲ نفر در بخش نواحی و ۱۱۶ نفر در بخش کلاسیک به مرحله پایانی رسیدند.

بخش اجرای نهایی شرکت کنندگان در هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از ۱۱ تا ۲۶ شهریور در تالار رودکی برگزار شد و در همه شاخه های سازی و آوازی، شرکت کنندگان در سه رده سنی الف، ب و ج در حضور هیئت داوران روی صحنه رفتند و رپرتوار خود را نواختند.

در بخش آهنگسازی، ساز ویولن ایرانی و پیانوی ایرانی، رقابت‌ها تک‌مرحله‌ای بوده و مقام‌ها در همان مرحله نخست مشخص شد که در اختتامیه جشنواره اعلام می شوند.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر موسیقیِ و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

آزاده فضلی

