۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

نوجوان ۱۵ ساله در تالار وحدت خواند؛ کنسرت «چکاوک» برگزار شد

کنسرت ارکستر «چکاوک» در تالار وحدت برگزار شد در حالی که نوجوانی ۱۵ ساله به عنوان خواننده به صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، تالار وحدت شامگاه پنجشنبه ۲۷ شهریور میزبان کنسرت ارکستر «چکاوک» به رهبری رضا شایسته بود؛ اجرایی که برای نخستین بار آثار جهانبخش پازوکی را در قالب یک کنسرت روی صحنه آورد و با حضور ۶ خواننده، تجربه‌ای نو در موسیقی صحنه‌ای ایران رقم زد.

در این کنسرت برای نخستین‌بار پس از انقلاب آثار جهانبخش پازوکی آهنگساز برجسته موسیقی ایران در تالار وحدت اجرا شد و ۶ خواننده با توانمندی‌ها و سبک‌های متفاوت در یک کنسرت مشترک روی صحنه رفتند. همچنین نوجوانی ۱۵ ساله توانست به عنوان خواننده اجرایی در تالار وحدت داشته باشد؛ اتفاقی که در موسیقی ایران کم‌سابقه است.

آثاری که در این کنسرت اجرا شدند عبارتند از «زندگی راستی چه زود می‌گذره»، «سرنوشت»، «منتظر جوابه»، «وای چه بلایی ای دل»، «زندگی»، «نشناخته دل باختن»، «تنها ترین مرد»، «هوس»، «بیا بنویسیم»، «فراموشم مکن»، «خالق»، «آواره میخانه»، «عاشق‌تر از همیشه» و «می‌گردم دور دنیا».

در کنار خوانندگانِ باتجربه‌ای همچون مصطفی نیکو، مجید حسین‌خانی، محمد افروز و اسماعیل خانی، جوانان چون علی رضایی و باربد رضایی اصل نخستین حضور جدی خود را روی صحنه تجربه کردند.

رضا شایسته رهبر ارکستر تأکید کرد که هدف این مجموعه «پرورش نسل تازه خوانندگان» است و تجربه دیشب نیز گواهی بر موفقیت این رویکرد بود.

کد خبر 6595602
آروین موذن زاده

