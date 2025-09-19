وعده دبیر جشنواره موسیقی فجر به برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، آرش امینی موزیسین، رهبر ارکستر و دبیر جشنواره موسیقی فجر در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا در برنامه شما به‌عنوان دبیر جشنواره موسیقی فجر، استفاده از گروه‌های برگزیده جشنواره جوان در ارکسترهای مختلف پیش‌بینی شده است یا خیر؟ اظهار کرد: اخیراً ارکستر فیلارمونیک جوانان در حال تشکیل است و حتی یک برنامه نیز اجرا کرده‌اند که ان‌شاءالله در قالب دقیق‌تری ادامه خواهد یافت. به‌نظر من، استعدادهای شناسایی‌شده می‌توانند در این ارکستر تجربه‌اندوزی کنند تا در آینده در ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی و اصلی کشور نوازندگی کنند. این روند می‌تواند سطح آموزشی، پرورشی و حتی آداب نوازندگی در ارکستر را که در برخی گروه‌ها در حال حاضر متوسط یا پایین است، ارتقا دهد.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی موسیقی کلاسیک گفت: امروز هجمه گسترده‌ای از موسیقی پاپ حتی در دورترین نقاط کشور جریان دارد در حالی که در گذشته چنین وضعیتی نبود. اکنون حتی در شهرستان‌هایی مانند خواف نیز موسیقی پاپ اجرا می‌شود و بخشی از نوازندگان ارکسترهای ما که عمدتاً در تهران فعالیت دارند، در کنسرت‌های پاپ می‌نوازند. این موضوع به سطح کیفی نوازندگان لطمه می‌زند.

امینی ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با شکل‌گیری واقعی ارکستر فیلارمونیک جوانان، نوازندگان علاوه بر یادگیری تجربه گروه‌نوازی و آداب حضور در ارکستر، بخشی از آموزش‌های نظری را نیز دریافت کنند. در این صورت، هنرمندان جوان با فرهنگ موسیقی صحیح و کار گروهی آشنا خواهند شد و به خود اجازه نمی‌دهند که در هر جایی بنوازند. نوازنده مانند انسانی است که رژیم غذایی درست دارد و حاضر نیست با خوردن غذای فاسد سلامت خود را به خطر بیندازد، زیرا غذای ناسالم بر ذهن و بینش نیز اثر می‌گذارد.

وی در پایان گفت: امیدوارم جشنواره موسیقی جوان خروجی ارزشمندی داشته باشد و ارکستر فیلارمونیک جوانان شکل بگیرد تا در جشنواره موسیقی فجر نیز اجرا داشته باشند. این موضوع در برنامه جشنواره فجر و در دستور کار من به‌عنوان دبیر این جشنواره قرار دارد.