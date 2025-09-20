به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در راستای اجرای مصوبات سفر اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشور عمان و تحقق وعدههای مطرحشده در این سفر، خط کشتیرانی مسافری چابهار - مسقط و بالعکس از هفته آتی بهصورت رسمی راهاندازی خواهد شد.
این اقدام مهم، با حمایت و پیگیریهای مستمر رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و در چارچوب سیاستهای توسعهای دولت در حوزه تعاملات منطقهای، به مرحله اجرا رسیده است. افتتاح رسمی این مسیر دریایی در هفته آتی با حضور مسرور برگزار خواهد شد تا بر اهمیت راهبردی این پروژه در تقویت پیوندهای اقتصادی، گردشگری و فرهنگی میان ایران و عمان تأکید شود.
محمدسعید اربابی رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با انتشار پیامی اعلام کرد: «حرکت کشتی مسافری از مسقط به چابهار، تحقق وعده رئیسجمهور در سفر اخیر به عمان است. ارج مینهیم حمایت استاندار سیستان و بلوچستان و دبیر شورایعالی مناطق آزاد را در تحقق این مهم و ارزش میگذاریم اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی را.»
وی همچنین گردشگری دریایی را حلقه مفقوده توسعه چابهار دانست و ابراز امیدواری کرد با راهاندازی این خط، ظرفیتهای مغفولمانده منطقه در حوزه گردشگری بینالمللی فعال شود.
