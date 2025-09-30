به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی سهامداران داخلی بورس بینالملل مناطق آزاد با حضور رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اعضای هلدینگهای بزرگ اقتصادی و شرکتهای تأمین سرمایه برگزار شد.
رضا مسرور در این نشست که با هدف بررسی روند اجرایی پروژه، هماهنگیهای لازم برای مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی و سرعتبخشی در پیشبرد بورس بینالملل در مناطق آزاد برگزار شد، گفت: میبایست مشارکت سهامداران داخلی سقف مشخصی داشته باشد و فهرست سرمایهگذاران خارجی و پروژههای اقتصادی مرتبط برای تأمین مالی ارزی در زمان مشخص به مشاور مربوطه معرفی شود.
وی افزود: اعضای هلدینگهای بزرگ اقتصادی و شرکتهای تأمین سرمایه و سهامداران داخلی باید علاوه بر مشارکت شخصی، با تشویق شرکتها و سرمایهگذاران خارجی مرتبط خود، حضور آنان را در این بورس افزایش دهند تا پروژه هرچه سریعتر عملیاتی شود.
به گزارش مهر، بورس بینالملل مناطق آزاد تحت قوانین و مقررات ویژه مناطق آزاد فعالیت خواهد کرد و علاوه بر اوراق ارزی، سایر ابزارهای مالی نیز در آینده وارد این بازار خواهند شد.
این پروژه با هدف جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، توسعه بازار سرمایه و افزایش شفافیت اقتصادی در مناطق آزاد طراحی شده است و انتظار میرود نقش موثری در رونق اقتصادی این مناطق ایفا کند.
