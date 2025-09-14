مزایای کامل مناطق آزاد باید در فرودگاه امام خمینی(ره) اجرایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشست‌های دوره‌ای رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد کشور، امروز (یکشنبه، ۲۳ شهریور) نشستی با حضور سعید چلندری مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این نشست، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی گزارشی از اهم اقدامات و پروژه‌های اجرایی در محدوده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فرودگاه امام خمینی (ره) ارائه کردند.

رضا مسرور پس از استماع گزارش‌ها با اشاره به موقعیت راهبردی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به‌عنوان اصلی‌ترین دروازه هوایی کشور به جهان، اظهار کرد: منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره) در جمع ۱۸ منطقه آزاد کشور قرار دارد و باید همانند سایر مناطق از مزایای قانونی مناطق آزاد بهره‌مند شود.

وی با بیان اینکه این محدوده می‌تواند با طراحی یک طرح جامع به هاب لجستیک هوایی و باری کشور تبدیل شود، افزود: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از ظرفیت‌های ارزشمندی برای جذب کالای تجاری برخوردار است و لازم است با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی منطقه، یک طرح جامع ویژه تدوین و اجرایی شود.

مسرور بر اجرای کامل قوانین و مقررات مناطق آزاد در این محدوده تأکید کرد و گفت: معافیت مالیاتی ۲۰ ساله، امکان ثبت شرکت‌ها، تسهیلات گمرکی و حذف مالیات بر ارزش افزوده باید به‌طور کامل در این منطقه نیز پیاده‌سازی شود.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین تشکیل «سازمان منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره)» را برای رفع ابهامات حقوقی و نظارتی ضروری دانست و تصریح کرد: ایجاد این سازمان می‌تواند زمینه تخصیص ردیف بودجه مستقل و افزایش اختیارات مدیریتی را فراهم آورد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: این منطقه علاوه بر ایفای نقش ملی، قابلیت تبدیل‌شدن به مرکز همکاری مشترک با سایر مناطق آزاد کشور را دارد و می‌تواند ظرفیت‌های تازه‌ای در حوزه حمل‌ونقل هوایی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تجارت بین‌المللی ایجاد کند.