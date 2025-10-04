مسرور: ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و عراق باید با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دیدار دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هیئت عالی مرزی و گمرکی عراق، بر ضرورت توسعه همکاریهای اقتصادی میان دو کشور و اجرایی شدن تفاهمنامههای پیشین تأکید شد.
رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان ملتهای ایران و عراق، اظهار کرد: علایق گستردهای میان مردم دو کشور وجود دارد و امیدواریم این پیوندها در حوزه اقتصادی نیز به همکاریهای پایدار و مشترک منجر شود.
وی با تأکید بر لزوم عملیاتی شدن توافقات گذشته افزود: مصمم هستیم تفاهمنامههای پیشین میان ایران و عراق را اجرایی کنیم تا بستر تعاملات اقتصادی بیش از پیش فراهم شود.
مسرور با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد اروند، این منطقه را مهمترین نقطه تعامل اقتصادی با عراق در میان ۱۸ منطقه آزاد کشور دانست و گفت: اروند قابلیتهای متعددی برای سرمایهگذاری دارد. تراز تجاری میان دو کشور باید متعادل شود؛ در حال حاضر صادرات ایران به عراق بیشتر است و لازم است طرف عراقی نیز امکان ارسال کالا به ایران را فراهم کند.
وی راهاندازی بازارچه مرزی مشترک در شلمچه را از اولویتهای اصلی دانست و خاطرنشان کرد: تأسیس منطقه آزاد مشترک ایران و عراق موضوعی راهبردی است که باید با جدیت دنبال شود. در این زمینه خواستار برگزاری نشست تخصصی با طرف عراقی برای تعیین چارچوب اجرایی هستیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به چالشهای تجار ایرانی در مرزها، از ممنوعیتهای ناگهانی بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی یاد کرد و گفت: اگر قرار است ممنوعیتی برای کالایی اعمال شود، باید حداقل یک ماه پیش از اجرا به طرف ایرانی اطلاع داده شود تا فعالان اقتصادی دچار خسارت نشوند.
وی همچنین شبانهروزی شدن مرز شلمچه را از مطالبات جدی فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: با فراهمسازی زیرساختهای لازم، میتوان شرایطی ایجاد کرد تا مرز شلمچه بهصورت ۲۴ ساعته فعال باشد و تجار با سهولت بیشتری به صادرات بپردازند.
مسرور در ادامه با اشاره به تعطیلیهای مکرر در مرز شلمچه، خواستار کاهش این تعطیلات با همکاری طرف عراقی شد و اظهار داشت: افزایش روزهای تعطیل روند صادرات را کند میکند و باید برای تسهیل تجارت، این روند اصلاح شود.
وی در پایان با اشاره به راهاندازی سامانه ITI کنوانسیون ژنو برای عبور کالاهای نمایشگاهی از مرز شلمچه، این اقدام را از پیشنهادات مطرحشده در نشست عنوان کرد و تأکید کرد: تمام بندهای تفاهمنامههای مشترک ایران و عراق باید بهصورت دقیق پیگیری و اجرایی شوند تا شاهد جهشی در سطح مبادلات اقتصادی دو کشور باشیم.
گفتنی است در این نشست، استاندار خوزستان، سفیر ایران در عراق، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و مدیرانی از وزارت امور خارجه، گمرک و وزارت کشور حضور داشتند. از طرف عراق نیز عمر الوائلی رئیس گذرگاههای مرزی، رئیس کل گمرک، معاون وزارت حملونقل و سرکنسول عراق در خوزستان در ترکیب هیئت عراقی حضور داشتند.
