دریافت 11 MB کد خبر 6595859 https://mehrnews.com/x3958p ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹ کد خبر 6595859 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹ پیروزی مهمدی برابر حریف مجارستانی در نیمه نهایی علیرضا مهمدی با نتیجه ۶-۳ مقابل دیوید لوسونچی قهرمان اروپا و جهان از مجارستان به پیروزی رسید و راهی فینال شد. کپی شد مطالب مرتبط ۲ کشتیگیر فرنگیکار خوزستانی راهی فینال جهانی شدند سعید اسماعیلی فینالیست شد؛ یک طلای دیگر در انتظار کشتی فرنگی ایران کشتکار به فینال نرسید/ جدال برای مدال برنز در رده بندی برچسبها کشتی فرنگی تیم ملی کشتی فرنگی مسابقات قهرمانی جهان علیرضا مهمدی
نظر شما