۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

پیروزی مهمدی برابر حریف مجارستانی در نیمه نهایی

علیرضا مهمدی با نتیجه ۶-۳ مقابل دیوید لوسونچی قهرمان اروپا و جهان از مجارستان به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

