طرح جامع شهرهای محمدی و علی اکبر تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی میری گفت: طرح جامع شهرهای محمدی و علی اکبر به عنوان نقشه راه توسعه شهری نقش کلیدی در مدیریت منابع، ساماندهی ساخت و سازها و ایجاد زیرساخت‌های لازم ایفا می‌کند.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: تصویب این طرح‌ها این امکان را می‌دهد که ضمن حفظ محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی شهروندان زمینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم شود.

وی تصریح کرد: شهرهای محمدی و علی اکبر با اجرای این طرح‌های جامع، مسیر توسعه‌ای منظم و هدفمند را در پیش خواهند گرفت که ضمن پاسخگویی به نیازهای جمعیتی و خدماتی از پراکندگی و ناهماهنگی‌های ساختاری جلوگیری می‌کند.

میری خاطر نشان کرد: همچنین با تصویب این طرح‌ها، برنامه‌ریزی شهری در سطح استان به سمت توسعه پایدار و افزایش رفاه مردم پیش خواهد رفت و همکاری بین دستگاه‌های مختلف برای اجرای این طرح‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

وی گفت: این طرح جامع پس از بررسی‌های کارشناسی در جلسه کمیته انطباق شورایعالی به تصویب رسید و انتظار می‌رود تأثیرات مثبت و چشمگیری در روند توسعه شهری منطقه داشته باشد.