به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جعفری ابراز داشت: محور برنامه‌های هفته دفاع مقدس با شعار «ما فاتحان قله‌ایم» خواهد بود و سازمان‌های لشکری و کشوری در اجرای آن مشارکت دارند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت سیستان و بلوچستان گفت: در هفته دفاع مقدس با شعار محوری «ما فاتحان قله‌ایم» اجرای بیش از تعداد ۵۳۵ عنوان برنامه توسط یگان‌های نظامی و انتظامی، ادرات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی استان سسیتان و بلوچستان را برنامه ریزی شده است.

وی افزود: عناوینی همچون «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایه داران سربلندی و وحدت ملی»، «جوانان، علم و دانش پژوهی اقتدار ملی»، «زنان، مدافعان حریم خانواده و جامعه» و «شهیدان جانبازان، آزادگان، فخر آفرینان»، «دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان معنویت» «نیروهای مسلح بسیجیان جهادگران روحانیت عشایر روستاییان» «ولایتمداری، بصیرت دشمن شناسی و استکبار ستیزی» «فرماندهان عزت مداران حماسه آفرینان» برای نام گذاری روزهای هفته دفاع مقدس مدنظر است.

سردار جعفری در ادامه اظهار داشت: از جمله برنامه‌های شاخص می‌توان به تجلیل از ۸۰۰۰ پیشکسوت و رزمنده دوران دفاع مقدس در طول سال و در سراسر استان، اجرای ۸ شب ویژه برنامه تلویزیونی با نام «دلیران ایران» از شبکه استانی هامون، عطرافشانی مزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری یادواره‌های شهدا، حضور فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس در مدارس و دانشگاه‌ها برای روایتگری، آمادگی کامل موزه دفاع مقدس و مقاومت استان برای بازدید عموم مردم و همچنین ادارات، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مدارس اشاره کرد.