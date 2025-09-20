بانوان سیستان و بلوچستان جزو ۵ تیم اول کشور در رویداد ملی «ره بانو»

فاطمه انصاریان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رویداد ملی «ره بانو» ویژه بانوان فعال فرهنگی استان‌ها در شهر رامسر استان مازندران برگزار شد.

مدیر امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: این رویداد که مقدمات آن از سه ماه پیش آغاز شده بود، شامل برگزاری کلاس‌های آموزشی مجازی هفتگی برای اعضای فعال و سرگروه‌های فرهنگی در حوزه بانوان استان‌ها بود. محتوای این دوره‌ها شامل سندنویسی، بوم‌نویسی، شناخت ظرفیت‌های زیست‌بوم استان‌ها، هویت زن در الگوی سوم انقلاب اسلامی، جهاد تبیین و مباحث مرتبط دیگر بود.

ایشان تصریح کرد: در همین راستا، هر استان موظف به تدوین یک سند راهبردی بانوان متناسب با شرایط بومی خود شد که پس از اصلاحات و بازبینی نهایی، به صورت کتابچه در رویداد ارائه شد.

انصاریان افزود: علاوه بر بخش اسنادنویسی، نمایشگاه طرح‌های بومی استان‌ها نیز در حاشیه رویداد برگزار شد. هر استان، طرح‌ها و دستاوردهای موفق خود در حوزه بانوان را در غرفه‌های اختصاصی به نمایش گذاشت.

وی گفت: رویداد «ره بانو» به مدت سه روز برگزار شد، که در پایان، شش استان به‌عنوان برترین‌ها معرفی و تجلیل شدند که استان سیستان و بلوچستان نیز در جمع ۵ تیم برتر کشور قرار گرفت.

ایشان در پایان تصریح کرد: موفقیت تیم بانوان فعال فرهنگی استان نتیجه ارائه محتوای قوی در نمایشگاه، تدوین سند راهبردی دقیق و کسب امتیاز در دوره‌های آموزشی و آزمون‌ها بود.