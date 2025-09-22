ابرپروژه ملی شرق کشور روی ریل پیشرفت؛ اشتغال بیش از ۳۷۰۰ نیروی بومی

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: راه‌آهن چابهار - زاهدان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیربنایی شرق کشور و محور کریدور شمال جنوب است که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیکی کشور ایفا می‌کند. این مسیر ریلی، بندر استراتژیک چابهار در دریای عمان را به استان سیستان و بلوچستان و از آنجا به شبکه ریلی سراسری متصل می‌سازد. چابهار به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی، تنها بندر اقیانوسی ایران است و می‌تواند به عنوان دروازه ورود و خروج کالا برای کشورهای آسیای میانه و حتی هند عمل کند.

چابهار؛ دروازه اقیانوسی ایران و قلب ترانزیت منطقه

اهمیت این راه‌آهن در چند محور اصلی قابل بررسی است: نخست، توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در یکی از کم‌برخوردارترین استان‌های کشور؛ دوم، افزایش توان ترانزیتی ایران و کوتاه‌تر شدن مسیر صادرات و واردات کالا در مقایسه با مسیرهای رقیب مانند بنادر پاکستان؛ سوم، تقویت امنیت و ثبات در شرق کشور از طریق رونق اقتصادی و افزایش ارتباطات تجاری؛ چهارم، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری ایران.

علاوه بر این، این پروژه زمینه‌ساز همکاری‌های منطقه‌ای میان ایران، هند، افغانستان و کشورهای آسیای میانه خواهد بود و می‌تواند جایگاه ایران را در کریدور بین‌المللی شمال - جنوب و سایر مسیرهای حمل‌ونقل فراملی تقویت کند. راه‌آهن چابهار - زاهدان نه تنها یک پروژه عمرانی، بلکه گامی راهبردی برای آینده اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران محسوب می‌شود.

فرصت‌های شغلی ساخت راه آهن چابهار - زاهدان؛ اولویت با نیروهای بومی استان است

سرپرست حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه در سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمرکز فعلی ما روی محور خاش – ایرانشهر و ایستگاه ایرانشهر است و طبق برنامه این محور تا پایان آذرماه سال جاری تکمیل می‌شود.

مجید نوذرنژاد افزود: سپس تمرکز بر محور نیکشهر – ایرانشهر خواهد بود که مشکل خاصی ندارد. البته بهره‌برداری مسافری تا پایان سال محقق نخواهد شد، زیرا نیاز به الزامات بیشتری از جمله استقرار نیروهای راه‌آهن و تجهیزات ایستگاهی دارد. پیش‌بینی ما این است که نهایتاً در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۵، بخش مسافری نیز راه‌اندازی شود؛ اما در بخش باری، مشکلی برای بهره‌برداری وجود ندارد.

وی درباره تعداد نیروهای فعال در این پروژه گفت: حدود ۵۴۰۰ نفر در حال حاضر در پروژه راه آهن چابهار - زاهدان مشغول به کار هستند که نزدیک به ۷۰ درصد آن‌ها نیروهای بومی استان سیستان و بلوچستان می‌باشند. غیر از نیروهای تخصصی که در استان کمبود داریم، سایر پرسنل عمدتاً بومی‌اند.

سرپرست حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه استان تصریح کرد: اولویت ما همواره جذب نیروهای بومی بوده، چرا که هم مقرون‌به‌صرفه‌تر و هم به نفع منطقه است.

پروژه راه آهن چابهار - زاهدان با پیشرفت ۹۲ درصدی زیرسازی

وی در پایان در رابطه با پیشرفت این پروژه اعلام کرد: تاکنون میزان پیشرفت فیزیکی زیرسازی ۹۲ درصد، پیشرفت فیزیکی ساختمان ۳۶ درصد، پیشرفت فیزیکی روسازی هم ۵۰ درصد بوده است.

تخصیص اعتبار ۲۰ همتی در ۹ ماه گذشته برای پروژه راه آهن چابهار - زاهدان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموعه اقدامات انجام شده در مگاپروژه راه آهن زاهدان - چابهار، نویدبخش توسعه پایدار و رونق اقتصادی در سیستان و بلوچستان است که تمامی ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این پروژه، با هماهنگی کامل با یکدیگر درحال انجام وظیفه هستند.

مهرداد عرب اول بیان کرد: این پروژه یک پروژه راهبردی و استراتژیک برای استان و کشور است که علاوه بر ایجاد اشتغال، می‌تواند تحولات چشمگیری در رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های استان به همراه داشته باشد.

وی افزود: در ماه‌های گذشته، بیش از ۲۰ همت اعتبار به این طرح اختصاص یافته است که طی زمان‌بندی های در نظر گرفته شده، به پروژه تزریق می‌شود.

عزم دولت برای تکمیل ابرپروژه ملی شرق کشور جدی است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان هم در نشستی با اشاره به آنکه تلاش‌های استان برای ارتقای جایگاه این خطه در معادلات توسعه ملی به عنوان یک بازیگر جدی، در حال انجام است، از عزم جدی دولت چهاردهم برای تکمیل پروژه راهبردی راه‌آهن چابهار - زاهدان تا پایان سال خبر داد.

عطاالله اکبری با اشاره به جایگاه راهبردی این خط ریلی گفت: راه‌آهن چابهار - زاهدان یک ابر پروژه ملی است که تکمیل آن، شتابی تازه به روند توسعه سیستان و بلوچستان داده و جایگاه استان را در معادلات توسعه ملی به عنوان یک بازیگر جدی ارتقا خواهد داد.

وی اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این پروژه تخصیص یافته و پرداخت شده است. همچنین، در عالی‌ترین سطح دولت، جلسات منظم با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور هر دو هفته برگزار می‌شود تا تمامی موانع برطرف و روند کار با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون عمرانی استاندار در پایان افزود: بر اساس تصمیمات جلسه اخیر، برنامه زمان‌بندی بهره‌برداری پروژه تا بهمن‌ماه سال جاری به‌طور دقیق نهایی خواهد شد و این مسیر راهبردی به مرحله عملیاتی خواهد رسید.

راه آهن چابهار - زاهدان؛ ریل توسعه پایدار و آینده‌ساز ایران

اتصال بندر اقیانوسی چابهار به شبکه ریلی سراسری، ضمن افزایش ظرفیت ترانزیتی ایران، مسیرهای کوتاه‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تری برای صادرات و واردات کالا فراهم می‌سازد و جایگاه ایران را در کریدورهای بین‌المللی تقویت می‌کند.

با تخصیص منابع قابل توجه و تشکیل جلسات منظم در سطح عالی، نشان از عزم جدی برای تکمیل پروژه تا پایان سال جاری دارد. بهره‌برداری باری در آینده‌ای نزدیک و بخش مسافربری در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ محقق خواهد شد. در مجموع، راه‌آهن چابهار - زاهدان نه تنها یک پروژه عمرانی، بلکه گامی سرنوشت‌ساز در مسیر توسعه پایدار و ارتقای جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی محسوب می‌شود که استان سیستان و بلوچستان بازیگر اصلی آن است.

همچنین بهره برداری این پروژه همچون مراحل ساخت آن، می‌تواند فرصت اشتغال زایی برای هزاران جوان بومی استان شود.