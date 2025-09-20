پیشرفت ۴۵ درصدی ۱۳ پروژه بازآفرینی شهری در شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر ابوالفضل مهدیار گفت: پروژه باز آفرینی شهری با هدف ارتقای زیرساخت‌های آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و اداری در سطح استان در حال اجرا هستند که مساحت کل پروژه‌ها بیش از ۸ هزار و ۵۵۰ متر مربع است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این پروژه‌ها در بخش‌های مختلف از جمله آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و اداری برنامه‌ریزی شده‌اند و با هدف بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی به مردم استان در حال اجرا هستند.

وی تصریح کرد: این پروژه‌ها با زیرساخت‌های مدرن در حال تکمیل هستند که ۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار کلی برای ساخت آنها مورد نیاز است.

مهدیار افزود: این طرح‌ها به طور مستقیم بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأثیرگذار خواهند بود و در کنار بهبود خدمات شهری، فرصت‌های شغلی جدیدی را در این منطقه ایجاد خواهند کرد.

وی اضافه کرد: همچنین علاوه بر این افزایش دسترسی به امکانات درمانی، آموزشی و ورزشی برای مردم از اهداف اصلی این پروژه‌ها است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: اجرای پروژه‌های بازآفرینی در استان به معنای توجه ویژه به مناطق کمتر توسعه‌یافته است و این طرح‌ها بهبود وضعیت زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در این استان را با شتاب بیشتری رقم خواهند زد.

مهدیار ابراز امیدواری کرد که با تسریع در روند اجرایی این پروژه‌ها در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند تا تأثیرات مثبت آن‌ها در زندگی روزمره مردم به وضوح مشاهده شود.