منتقدان بهترین فیلم توماس اندرسون را انتخاب کردند؛«خون به پا خواهد شد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، پس از نظرسنجی درباره بهترین فیلمهای برادران کوئن، اسکورسیزی، اسپیلبرگ، ریدلی اسکات و کریستوفر نولان، اکنون یک نظرسنجی دیگر درباره یکی دیگر از فیلمسازان بزرگ زنده انجام شده و بیش از ۱۰۰ منتقد در آخرین نظرسنجی «ورلد آف ریل» برای رتبهبندی فیلمهای پل توماس اندرسون شرکت کردند. در این نظرسنجی از آنها خواسته شد ۳ فیلم برتر خود را معرفی کنند و نتایج، آنچه بسیاری از قبل حدس میزدند را تأیید کرد: «خون به پا خواهد شد» بر همه فیلمهای این کارگردان برتری یافت. این فیلم که محصول ۲۰۰۷ است با دریافت ۵۷ رأی به راحتی در صدر فیلمهای آندرسون جای گرفت.
آنچه «خون به پا خواهد شد» را تا این حد برجسته میکند، جاهطلبی و اجرای بینظیر آن است. داستان پل توماس اندرسون درباره طمع، قدرت و انزوا که ریشههای سرمایهداری را هدف گرفته و بازی خیرهکننده دنیل دیلوئیس در نقش دنیل پلینویو که نیرویی وحشی از دل طبیعت است و با تصویرسازی خشن رابرت السویت و موسیقی متن اضطرابآور جانی گرینوود، این فیلم را به چیزی بدوی و فراموشنشدنی بدل کرده است.
«خون به پا خواهد شد» فیلمی اقتباسی از رمان «نفت!» نوشته آپتون سینکلر است که سال ۱۹۲۷ منتشر شد. پل دینو، کوین جیاکونر و کایران هایندز دیگر بازیگران این فیلم هستند و فیلم در بیشتر فهرستهای بهترین فیلمهای قرن بیست و یکم جای گرفته است و از آن به عنوان یک شاهکار نام میبرند. برای بازی در این فیلم دنیل دی لوئیس تمامی جوایز فردی از جمل اسکار، گلدن گلوب و بفتا را دریافت کرد.
در ردیف بعدی «بوگی نایتز» با ۴۶ رأی قرار گرفت تا یادآور این شود که چگونه وقایعنگاری گسترده سال ۱۹۹۷ آندرسون، همچنان قابل توجه است. «ماگنولیا» موزائیک جسورانه وی در سال ۱۹۹۹ درباره زندگیهای به هم پیوسته با ۳۵ رأی در جایگاه سوم قرار گرفت و «استاد» که شاید مرموزترین و دشوارترین اثر آندرسون باشد، با ۳۲ رأی در ردیف چهارم جای گرفت.
در این میان شاید بزرگترین شگفتی «نبردی پس از نبرد دیگر» باشد؛ جدیدترین فیلم او که با وجود این واقعیت که بسیاری از منتقدان اذعان کردند هنوز آن را ندیدهاند، همچنان تقریباً یک چهارم از برگههای رأی را مال خود کرد و با ۲۴ رأی در رتبه پنجم قرار گرفت. این امر نشان میدهد که این فیلم حتی در مراحل ابتدایی ارائه، با چه اقبالی مواجه شده است.
در سوی دیگر طیف، «خباثت ذاتی» با تنها ۶ رأی در رتبه آخر قرار گرفت و حتی از اولین فیلم او در سال ۱۹۹۷ با نام «برد دشوار» (جفت چهار) با ۹ رأی عقب ماند. درباره این فیلم نوآرِ بیروح همچنان اختلاف نظر وجود دارد و اقلیتی پرشور آن را دوست دارند اما بسیاری دیگر آن را رد میکنند.
در میانه نظرسنجی هم «رشته خیال» با ۲۱ رأی کمی از «عشق پریشان» پیشی گرفت، در حالی که «لیکوریش پیتزا» داستان نوستالژیک آندرسون در دره سن فرناندو، ۱۵ رأی کسب کرد.
در مجموع نتایج به دست آمده جایگاه آندرسون را به عنوان یکی از تحسینشدهترین فیلمسازان سینمای مدرن تثبیت میکند.
نتایج کامل نظرسنجی:
«خون به پا خواهد شد» - ۵۷ رأی
«بوگی نایتز» - ۴۶ رأی
«مگنولیا» - ۳۵ رأی
«استاد» - ۳۲ رأی
«نبردی پس از نبرد دیگر» - ۲۴ رأی
«رشته خیال» - ۲۱ رأی
«عشق پریشان» - ۱۹ رأی
«لیکوریش پیتزا» - ۱۵ رأی
«برد دشوار» - ۹ رأی
«خباثت ذاتی» - ۶ رأی
پل توماس اندرسون تاکنون ۱۱ بار نامزدی اسکار را به دست آورده و جایزه بهترین کارگردان جشنواره کن، شیر نقرهای ونیز، خرس نقرهای و طلایی برلین و جایزه بفتا را در کارنامه دارد. اغلب فیلمهای وی درامهای روانشناختی هستند که مشخصه آن نمایش شخصیتهای ناقصِ نیازمند، کاوش مضامین خانوادههای ناکارآمد، ازخودبیگانگی، تنهایی و رستگاری است.
نظر شما