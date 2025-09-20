دی کاپریو: «نبردی پس از نبرد دیگر» آینه‌ امروز ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «نبردی پس از نبرد دیگر» ساخته پل توماس اندرسون با تحسینهای زیادی روبهرو شده است. اما این فیلم که در نقد ورایتی از آن به عنوان «تصویری مسحورکننده از آمریکای پلیسی» یاد شده، از نظر دی کاپریو بازیگر فیلم، چیزی بیش از یک فیلم صرفاً سرگرمکننده برای تماشاگران و منتقدان است.
لئوناردو دیکاپریو که در این فیلم نقش یک انقلابی سابق پارانوئید را بازی میکند که خارج از شبکه زندگی میکند، باور دارد که این فیلم ماهیت دوقطبی فزاینده جامعه امروز ما را تصویر میکند.
وی که برای اولین نمایش فیلم در لندن حضور داشت، به بیبیسی گفت: این فیلم آینهای در برابر جامعه قرار میدهد و تفرقه در فرهنگ امروز و این واقعیت را که این همه دوقطبی وجود دارد، تصویر میکند. او عنوان کرد که به نظرش «نبردی پس از نبرد دیگر» جریان پنهان جالب درباره افراطگرایی را نشان میدهد.
این فیلم که شان پن، بنیسیو دل تورو، چیس اینفینیتی، رجینا هال و تیانا تیلور نیز در آن بازی میکنند، یک فیلم طنز سیاه با ترکیبی از اکشن است و داستانش در آمریکایی اتفاق میافتد که به یک حکومت پلیسی فاشیستی بدل شده و مهاجران دستگیر و در بازداشتگاهها نگهداری میشوند و گروهی از چریکهای بیسروپا تلاش میکنند تا رژیم استبدادی را مختل کنند.
دیکاپریو که با این فیلم برای اولین بار با اندرسون همکاری کرده همچنین گفت به نظرش انسانیت در تمام شخصیتهای اصلی علیرغم تفاوتهای بارزشان نمود دارد.
وی بیان کرد: این فیلم درباره شخصیتهاست، من یک شخصیت اصلی ناقص هستم و شما میتوانید با آنها و مبارزاتشان ارتباط برقرار کنید و این کار آسانی نیست.
«یک نبرد پس از نبرد دیگر» از همین حالا به عنوان یکی از مدعیان قطعی جوایز اسکار مطرح است. اندرسون با «لیکوریش پیتزا» در سال ۲۰۲۲ نامزد ۳ جایزه اسکار شد و «رشته خیال» در سال ۲۰۱۸ هم ۶ نامزدی اسکار کسب کرد و جایزه بهترین طراحی لباس را از آن خود کرد.
دی کاپریو همچنین گفت که اندرسون فیلمهای زیادی ساخته اما این یکی دقیقا چیزی است که او دلش میخواست.
