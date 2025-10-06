به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندی وایر، فیلمساز چیره‌دست فرانسیس فورد کاپولا در اینستاگرام تجربه تماشای جدیدترین فیلم پل توماس آندرسون را به اشتراک گذاشت و گفت که این فیلم بسیار شبیه فیلمی از کوبریک است و دوست دارد آن را برای بار دوم ببیند.

دلایل کاپولا برای تمایل تماشای دوباره فیلم، فراتر از اشتیاق برای تماشای آن در قالب‌های مختلف است و ریشه در علاقه او به کاوش عمیق‌تر در داستان، بازی‌های عالی که در این فیلم فراوان است و شاید حتی تماشای آن با زیرنویس‌های مختلف دارد.

این کارگردان در اینستاگرام تجربه اخیرش از تماشای فیلم اندرسون در رم را به اشتراک گذاشت و عنوان کرد که در یک سینما به تماشای فیلم نشسته تا آن را «با مخاطبان زیادی» ببیند. وی نوشت: این واقعیت که شنوایی من خیلی خوب نیست و زیرنویس‌ها به زبان ایتالیایی بودند، این تجربه را چالش‌برانگیز کرد. من طرفدار فیلم‌های منحصر به فرد پل توماس آندرسون هستم و شناخت او را با «بوگی نایتز» شروع کردم و دیگر فیلم‌های مورد علاقه‌ام «عشق پریشان» و نیز «رشته خیال»، «استاد» و به تازگی «لیکوریش پیتزا» بوده‌اند. چیزی که در فیلم‌های او دوست دارم این است که به شما اجازه می‌دهد بدون کم کردن از نظرات خودش، نظرات خودتان را شکل دهید.

کاپولا در ادامه نوشت: «نبردی پس از نبرد دیگر» خیلی شبیه یک فیلم کوبریکی است و دوست دارم این فیلم را برای بار دوم ببینم ... من عاشق این واقعیت شدم که یک داستان اکشن بود که درباره رویدادهای واقعی امروز آمریکا روایت می‌شد، یک تریلر تخیلی با فضایی که کاملاً واقعی است. فکر می‌کنم یکی از سوءتفاهم‌های من از شخصیت «لاک‌جاو» با بازی شان پن و مطمئن نبودن از اینکه او دقیقاً کیست، ناشی شد. اسم عجیب او باعث شد من به سرعت او را به ژنرال باک تورگیدسون فیلم کوبریک با بازی جورج سی. اسکات ربط بدهم، یک تیپ نظامی اما سطح پایین‌تر که می‌توانست درجات را طی کند و به سرهنگ تبدیل شود، نه رئیس بزرگ تمام امور نظامی.

کاپولا همچنین اشاره کرد که کمی از پرش زمانی فیلم متعجب شده و در این مورد نوشت: برای من، بعد از یک بار تماشای فیلم با تماشاگران، این احساس پیش آمد که یک وقفه ۱۶ ساله پیش آمد. اگرچه حالا که می‌دانم، برای تماشای بعدی، می‌توانم از تمرکز روی شخصیت‌ها و تمام بازی‌های به‌یادماندنی لئو، شان، بنیسیو دل تورو، رجینا هال، تیانا تیلور، تونی گلدوین و چیس اینفینیتی لذت ببرم. مشکل شنوایی من بدون شک در سردرگمی من در برخی چیزها نقش داشت، اما درنهایت فیلم به داستان عاشقانه‌ای که هست تبدیل شد؛ یک پدر و تنها دخترش و همانطور که می‌توانید تصور کنید، برای من بسیار تأثیرگذار بود.

کاپولا مدت‌هاست که از تحسین‌کنندگان این فیلمساز بوده و در فهرست «فیلم‌هایی که به شدت توصیه می‌کند» فیلم «عشق پریشان» محصول ۲۰۰۲ با بازی آدام سندلر به کارگردانی اندرسون را جای داده که به نسبت فیلم‌های کلاسیک قدیمی‌تر این فهرست، تنها فیلم جدیدتر است.

فیلم «نبردی پس از نبرد دیگر» از کمپانی برادران وارنر اکنون در سینماها در حال اکران است.