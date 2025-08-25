به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی عمارت نوفللوشاتو، عمارت نوفللوشاتو در شهریور امسال با نمایشهای «ناریا ۲»، «گارس»، «هیپوکامپوس»، «مهرآرا»، «روی تخت ابری»، «دیالکتیک» و «قبیلهها» میزبان مخاطبان است.
«ناریا ۲» به کارگردانی حسین فردوسی روی صحنه میرود
نمایش «ناریا ۲» نوشته کیاوش زارعطلب، به دراماتورژی کوروش رجایی و کارگردانی حسین فردوسی، اجرای خود را از شب گذشته آغاز کرده و تا سوم مهر هر شب ساعت ۲۲:۴۵ به مدت ۷۵ دقیقه روی صحنه میرود. تهیهکنندگی این نمایش بر عهده فرشته کاظمی و حمیدرضا رحیمی است.
در این نمایش کوروش رجایی، مسعود بهمنی، وحید نوبخت، غزاله جعفرپور، نیلوفر پناهی، فرتاش قضاوی، پرنیا ثنائی موحد، درسا سیاهپوش، مهدی توشهجو، مهسا سرخوش، آرتمیس فراهانی، شاهین زرگر، آراس علیجانزاده، علی حیدری، امیرمحمد امینی، نعیم شیخ محبوبی، نگار تهرانی، فاطمه سلیمانی لنگری، مهدی گلافزون، مهران ویسی، یحیی ایزدپناه، یسری جوان، پارمین روشنی، ارشیا آقاسی، آیناز رهبردهقان، الهه ادبی، مبینا تفرشی، مائده گل علی پور، شقایق نصیری، مهشید قاصدی، مالک خادمی، علی برقبانی، منصور مرادلو و رضا اکبری ایفای نقش میکنند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده: جمعیتی که در متروی شهری گرفتار شدهاند و «شاید» به دنبال راه نجات باشند!
«هیپوکامپوس» ۱۷ شب به صحنه میرود
نمایش «هیپوکامپوس» نوشته امید طاهری، به کارگردانی میثم عبدی ۶ تا ۲۳ شهریور ماه، هر شب ساعت ۲۱ به مدت ۷۵ دقیقه روی صحنه میرود.
در این نمایش منصور اسکندری، مجید اقبالی، پگاه امیرآبادی، افق ایرجی، مهرناز بختیاری، مینا شجاعیان، فائقه شلالوند، مرتضی علیدادی و حامد قنبری ایفای نقش میکنند.
روایتی از یک گمگشته در «مهرآرا»
نمایش «مهرآرا» نوشته دانیا غفاری و مهدیه صفری، به تهیهکنندگی و کارگردانی دانیال غفاری از ۶ شهریور تا ۱۲ مهر ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۶۵ دقیقه روی صحنه میرود.
مهشید گودرزی، جیران باریکانی، مهدخت امینیان، رضا جهانگیری، رضا امانلو و سوگند صادقی بازیگران این نمایش هستند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده: داستان پیدا شدن گمگشتهای که او را پیدا کردی و او…
یورش چهار سوارکار آخرالزمان در «گارس»
نمایش «گارس» به نویسندگی و کارگردانی ناصر صوفی و تهیهکنندگی مریم عبدی، از ۳ تا ۱۹ شهریور هر شب ساعت ۱۸ به مدت ۶۰ دقیقه روی صحنه میرود.
محمد حسین رحیمی، صابر رضایی، محمدامین پهلوان، آرش جباروند، ابوالفضل فرجی، امیرحسین ترابی، امیرعلی ابوالقاسم، نیما عطاران، آرین رسولی، احمد مطوری، محمد پیرویسی، زهرا حیدر نژاد اسطلکی، مریم عبدی، اکرم واحدی، آتوسا دورقی نژاد، مبینا دادخدایی، کوثر شهرستانی، نفیس رضایی، مهسا صفری، محدثه سارویی، ملینا خارا و هلیاعباسی بازیگران این نمایش هستند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده: اُپ به عنوان نگهبان قلعه گارس تصمیم اشتباهی گرفته و به زودی چهار سوارکار آخرالزمان به قلعه حمله میکنند تا گارس نابود شود.
روایتی از زبان و هویت در «قبیلهها»
همچنین اجرای نمایش «قبیلهها» نوشته نینا رین، با ترجمه عاطفه احمدی، به طراحی و کارگردانی محمد عباداللهی تا پنجم شهریور ادامه دارد. این نمایش هر شب ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۸۵ دقیقه اجرا میشود.
علی باقری، اصغر پیران، ساناز طاری، صفورا خوشطینت، زهرا حیدری و مصطفی فاضلی بازیگران این نمایش هستند و مهدی سهرابی تهیهکننده این نمایش است.
نمایش «قبیلهها» داستان پسری ناشنوا را روایت میکند که در خانوادهای پر سر و صدا و پُر حرف بزرگ شده؛ اما وقتی برای اولین بار با دنیای ناشنوایان آشنا میشود، معنای واقعی «شنیده شدن» را تجربه میکند. این نمایشنامه روایتی قدرتمند از زبان، هویت و تعلق است.
«روی تخت ابری»؛ روایتی از مبارزه با سرطان در واپسین روزهای زندگی
نمایش «روی تخت ابری» نوشته محمدرضا ستاری، به تهیهکنندگی و کارگردانی شیما زاغیان، ۷ و ۸ شهریور ساعت ۱۶ و ۱۸ به مدت ۵۰ دقیقه روی صحنه میرود.
پارسا پیراسته، زهرا دهداری، فاطمه حسنی، محمدحسین بیات، هوراز رحیمزاده، علیرضا جعفری، آیدا هویدا، امیرمحمد پیراسته، دینا جبلی، تینا صباغی، پوپک سلیمی، فاطمه تازیکه، علیرضا خاتونی و ایما مینایی بازیگران این نمایش هستند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده: در بیمارستان کودکان، اسکار پسر بچه ۱۰ ساله که در حال مبارزه با سرطان است، در روزهای آخر عمرش رازی را کشف میکند که…
مواجهه دو عقل در «دیالکتیک»
نمایش «دیالکتیک» به نویسندگی و کارگردانی رحمان خوبزاده و تهیهکنندگی گروه تئاتر و فیلم انسان نیز ۱۰ تا ۱۴ شهریور، هر شب ساعت ۲۰ به مدت ۶۰ دقیقه روی صحنه میرود.
در این نمایش رحمان خوبزاده و امید زردشت ایفای نقش خواهند کرد.
داستان این نمایش نبردی است میان دو عقل که در جستجوی حقیقت، یکدیگر را میسنجند؛ نه برای پیروزی، بلکه برای روشن شدن.
نظر شما