افت تند و تیز شاخص کل؛ آیا این آخرین دور اصلاح بورس است؟

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سهام در روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل بورس تهران با افت ۳۸ هزار و ۲۴۸ واحدی (معادل ۱.۵۰ درصد) به سطح ۲‌ میلیون و ۵۰۴‌ هزار و ۳۴۷ واحد رسید.

این افت در ادامه روند نزولی روزهای اخیر و پس از ۴ کندل متوالی منفی رقم خورد؛ روندی که از سقف بدست آمده در محدوده ۲ میلیون و ۶۹۶‌ هزار واحد آغاز شد و تاکنون کاهشی نزدیک به ۱۹۰ هزار واحدی (بیش از ۷ درصد) را ثبت کرده است.

تأثیر رویدادهای سیاسی و روانی

همان‌طور که در گزارش صبح اعلام شده بود، شاخص کل از محدوده مقاومتی ۲.۶۴۰ تا ۲.۷۰۰ میلیون واحدی نتوانست عبور کند و خبرهای سیاسی همچون فعال‌شدن مکانیزم ماشه و قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کاتالیزور اصلاح بدل شد.

بخش عمده این واکنش، به باور کارشناسان، جنبه روانی داشته و آثار عملیاتی محدودی بر اقتصاد دارد؛ با این حال، فضای احتیاط و ترس باعث شده خریداران تازه‌نفس با تردید وارد شوند و فروشندگان بیش از پیش فعال بمانند.

مقایسه با روند صبح

در معاملات صبح شاخص کل در یک ساعت ابتدایی افت ۳۴ هزار و ۸۰۸ واحدی داشت که در پایان بازار، این کاهش به ۳۸ هزار و ۲۴۸ واحد رسید. این یعنی فشار فروش در نیمه دوم معاملات کاسته شد.

شاخص هم‌وزن نیز صبح، کاهشی ۰.۸۳ درصدی داشت که در پایان بازار به افت ۱.۰۲ درصدی رسید و نشان داد دامنه فشار فروش از نمادهای شاخص‌ساز فراتر رفته و به طیف گسترده‌تری از نمادها تسری پیدا کرده است.

البته می‌توان افت بیشتر را در جمع شدن تعدادی از صفوف فروش نیز جستجو کرد.

گردش نقدینگی و کاهش صفوف فروش

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی امروز به ۶ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم ۲‌ هزار و ۹۹۳ میلیارد تومان صبح، جهشی محسوس داشت و نشان داد مشارکت نسبی سرمایه‌گذاران حقیقی در جریان معاملات شدت گرفته است.

با این حال، خروج نقدینگی حقیقی به ارزش ۸۲۶ میلیارد تومان و خروج یک هزار و ۵۰۳ میلیارد تومانی از صندوق‌های درآمد ثابت، مهر تأییدی بر ادامه روند خروج سرمایه‌گذاران بود.

نکته مثبت بازار امروز کاهش محسوس صفوف فروش بود؛ ارزش صف‌های فروش از محدوده ۵ هزار میلیارد تومانی روزهای قبل، صبح به نزدیک ۳‌ هزار میلیارد تومان رسید و تا پایان بازار با افتی ۳‌ هزار میلیارد تومانی دیگر، به یک هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان کاهش یافت.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش بورس

در بورس تهران، بیشترین اثر منفی بر شاخص کل از سوی فارس، فولاد، پارسان، نوری، وغدیر، شستا و شپدیس ثبت شد.

از منظر تعداد معاملات، صدر فهرست پرتراکنش‌ها به ایران‌خودرو با ۳۳‌ هزار و ۸۷۶ معامله اختصاص داشت و پس از آن بانک ملت، سایپا، بانک تجارت، فولاد مبارکه، پالایش نفت اصفهان و بانک صادرات در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

عملکرد فرابورس

شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۱۵۵ واحدی (۰.۶۶ درصد) به سطح ۲۳‌ هزار و ۶۴۴ واحد رسید.

شاخص هم‌وزن فرابورس ۰.۹۱ درصد افت کرد. در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس، آریا و نیشکر بیشترین فشار کاهشی را وارد کردند و بپاس و فزر اثر مثبت گذاشتند.

پرتراکنش‌ترین نماد فرابورس نیز فزر بود که با ۱۰‌ هزار و ۵۲۲ معامله، فاصله قابل توجهی با رقبا داشت و پس از آن نان، رپویا، بجهرم، حسینا، بمپنا و هجرت قرار گرفتند.

چشم‌انداز کوتاه مدت

با وجود کاهش معنی‌دار صفوف فروش و رشد حجم معاملات، بازار همچنان در فاز احتیاط است و تحلیلگران معتقدند محدوده ۲.۳ تا ۲.۴ میلیون واحد شاخص کل می‌تواند نقش حمایتی کلیدی ایفا کند.

در این مقطع، نقش بازارساز و آقای بازار تعیین‌کننده است؛ بدون اراده آنان، حتی در شرایط خاص، امکان قفل‌کردن بازار وجود دارد. برخی فعالان این دوره را «زمان گذاشتن سهام برای نوه و نتیجه» می‌خوانند و معتقدند پس از موج فروش فعلی، فرصتی ارزنده برای سرمایه‌گذاری شکل خواهد گرفت، هرچند احتمال افت بیشتر و ارزنده‌ترشدن بازار نیز هنوز پابرجاست.

۲ روز آینده به‌ویژه از منظر حفظ یا افت ارزش معاملات، چراغ راه آینده بازار خواهد بود.