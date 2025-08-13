به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران با افت ۴۳ هزار و ۱۸۲ واحدی معادل منفی ۱.۷۲ درصد در سطح ۲ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۹۷۹ واحد ایستاد.
این سقوط ادامه روند نزولی چهار روز اخیر است که پس از رشد نسبی روز شنبه، بورس را با چهار کندل منفی متوالی و افتی بیش از ۴ درصد و ۱۱۳ هزار واحد روبهرو کرد؛ ریزشی که نهتنها حمایت سال ۱۴۰۲ را شکست و به زیر این سقف نفوذ کرد، بلکه فضای روانی بازار را بیش از پیش تحت فشار قرار داد.
نمودار زیر تغییرات هفتگی شاخص کل را از ابتدای سال ۱۴۰۰ و افت ۲۴ درصدی شاخص کل را طی ۴ ماه گذشته نشان میدهد که چگونه با عبور از سقف ۱۴۰۲ وارد ناحیه حمایتی شده است.
با توجه به شرایط فعلی بازار، هفته آینده بهطور جدی میتواند نقشی سرنوشتساز برای بورس ایفا کند؛ چرا که بخش عمدهای از نمادها اکنون در محدوده کفهای قیمتی و بر روی حمایتهای معتبر و قدرتمند معاملاتی قرار گرفتهاند.
از دست رفتن این سطوح میتواند موانع و فشارهای جدیدی بر جریان معاملات تحمیل کرده و کار بازار را برای بازگشت بسیار دشوارتر سازد.
این در حالی است که پس از یک افت سنگین و نفسگیر ۲۴ درصدی در بازه چهار ماهه اخیر، انتظار میرود هفته پیشرو با واکنش مثبت خریداران و تحرکات صعودی مقطعی همراه شود، بهویژه اگر این حمایتهای مهم حفظ و تثبیت شوند.
البته نباید از این نکته غافل شد که نزدیک شدن به موعد مقرر (ددلاین) مکانیسم اسنپبک، تحولات سیاسی داخلی و خارجی، و بهطور کلی تشدید ریسکهای سیستماتیک میتواند فضای بازار را بهشدت متأثر کند. در چنین شرایطی هر سناریویی —از تحرکات مثبت تا تشدید فشار فروش— ممکن است رقم بخورد و پیشبینی دقیق مسیر آتی دشوارتر از همیشه خواهد بود.
اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را ببینیم، میتوان گفت بازار تا حدی در حال پیشخور کردن اثرات رویدادهای پیشرو است و از این منظر میتوان اندکی به آینده امیدوارتر بود.
با این حال، شدت ابهام و فضای غبارآلود حاکم بر اقتصاد و سیاست، باعث شده هر تصمیمی —چه در سمت خرید و چه فروش— با ریسکهای بالایی همراه باشد؛ واقعیتی که نهتنها در بورس، بلکه در تمام بازارهای موازی نیز مصداق پیدا میکند.
و اما در ادامه، نگاهی دقیقتر به جزئیات تابلوی بورس و فرابورس و معاملات امروز سهام نشان میدهد که شاخص کل بورس تهران با افت ۴۳ هزار و ۱۸۲ واحدی (معادل منفی ۱.۷۲ درصد) در سطح ۲ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۹۷۹ واحد متوقف شد و شاخص هموزن نیز با کاهش ۸ هزار و ۳۷۱ واحدی (منفی ۱.۰۹ درصد) به عدد ۷۶۲ هزار و ۳۵۷ واحد رسید.
بیشترین فشار منفی شاخص از سوی نمادهای بزرگ پتروشیمی، فلزی و بانکی همچون فارس، فملی، فولاد و وبملت وارد شد. ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی رقم ۲,۵۰۷ میلیارد تومان را ثبت کرد که همزمان با خروج نقدینگی حقیقی ۴۴۰ میلیارد تومانی و تشکیل صف فروش در ۴۸۶ نماد به ارزش بیش از ۳,۶۲۵ میلیارد تومان همراه شد.
در فرابورس، شاخص کل با افت ۱۹۱ واحدی (منفی ۰.۸۲ درصد) به ۲۳ هزار و ۱۴۱ واحد رسید و بیشترین اثر منفی را آریان، ومپنا و آریا برجای گذاشت، هرچند فزر با بیشترین ارزش معاملات، تنها نماد مثبت شاخصساز مهم بود.
جزئیات بیشتر در ادامه گزارش خواهد آمد.
ادامه فشار فروش و لغزش شاخصها در بورس تهران
شاخص کل قیمت (وزنی – ارزشی) نیز با کاهش ۷ هزار و ۷۵۱ واحدی به عدد ۴۴۲ هزار و ۸۴۶ واحد رسید.
همزمان شاخص کل هموزن که نمایانگر شرایط کلیتر بازار است، ۸ هزار و ۳۷۱ واحد افت کرد و در سطح ۷۶۲ هزار و ۳۵۷ واحد قرار گرفت؛ کاهشی ۱.۰۹ درصدی که نشان میدهد فشار فروش تنها مختص نمادهای بزرگ نبوده است.
شاخص آزاد شناور با ثبت افت ۵۵ هزار و ۴۴۷ واحدی (معادل منفی ۱.۷۵ درصد) در عدد ۳ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۳۷۹ واحد متوقف شد.
شاخص بازار اول با ۳۷ هزار و ۳۴۷ واحد کاهش (منفی ۱.۹۵ درصد) به یک میلیون و ۸۷۳ هزار واحد سقوط کرد، در حالی که شاخص بازار دوم نیز با افت ۶۹ هزار و ۷۱۳ واحدی (منفی ۱.۴۴ درصد) در محدوده ۴ میلیون و ۷۵۵ هزار واحد تثبیت شد.
سنگینترین اثر منفی بر شاخص
امروز بیشترین فشار کاهنده شاخص از سوی نمادهای بزرگ کالایی و مالی اعمال شد.
فارس با اثر منفی ۶ هزار و ۶۰۷ واحدی، فملی با منفی ۵ هزار و ۵۵۰ واحد و فولاد با منفی ۳ هزار و ۳۷۰ واحد بیشترین نقش را در افت شاخص داشتند.
پس از آن، وبملت، نوری، شستا و شپنا نیز هر یک با اثرات منفی قابلتوجه بر کاهش دماسنج اصلی بازار اثر گذاشتند.
معاملات پرنوسان و ارزشهای میلیاردی در نمادهای پرتراکنش
بر اساس تعداد معاملات، بانک ملت با ۵ هزار و ۸۲۹ معامله و ارزش ۵۶۸.۸ میلیارد ریال صدرنشین پرتراکنشها شد. ذوب آهن اصفهان (۵۴۰۶ معامله – ۲۱۲.۶ میلیارد ریال) و شستا (۴۵۲۵ معامله – ۵۰۲.۹ میلیارد ریال) در رتبههای بعدی قرار گرفتند. نمادهای خودرو، شپارس، وتجارت و نوری نیز در جمع نمادهای با بیشترین تعداد معاملات روز قرار داشتند.
افت هماهنگ شاخصها در فرابورس
در فرابورس ایران نیز شاخص کل با ۱۹۱ واحد کاهش (منفی ۰.۸۲ درصد) در سطح ۲۳ هزار و ۱۴۱ واحد ایستاد. شاخص کل هموزن فرابورس هم با افت ۱,۳۸۴ واحدی (منفی ۱.۰۷ درصد) به عدد ۱۲۸ هزار و ۵۶۲ واحد رسید. شاخص بازار اول و دوم فرابورس به ترتیب با افتهای ۷۵ واحدی و ۷۰ واحدی به اعداد ۸,۶۲۹ و ۸,۶۸۵ واحد رسیدند.
نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس
بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس از سوی آریان (منفی ۲۰.۳۱ واحد)، ومپنا (منفی ۱۴.۲۸ واحد) و آریا (منفی ۱۱.۳۳ واحد) وارد شد. در مقابل، فزر با اثر مثبت ۹.۳۹ واحدی تنها نماد مثبت شاخصساز مهم بود.
در بخش معاملات، فزر با ۷ هزار و ۷۵۶ معامله و ارزش ۱,۱۵۳ میلیارد ریال پیشتاز شد. نان (۴,۰۷۵ معامله – ۷۶.۵ میلیارد ریال) و مهرمام (۱,۷۰۴ معامله – ۵۲ میلیارد ریال) در رتبههای بعدی قرار گرفتند. سایر نمادهای پرتراکنش شامل کرمان، وپایا، آریان و مهر بودند.
آمار کلی معاملات و جریان نقدینگی
ارزش معاملات خرد (سهام و صندوقهای سهامی) امروز ۲,۵۰۷ میلیارد تومان بود که همچنان در سطح پایینتری نسبت به میانگین معاملات ماهانه قرار دارد. خروج نقدینگی حقیقی به ۴۴۰ میلیارد تومان رسید، در حالی که خروج پول از صندوقهای درآمد ثابت نیز ۶۷ میلیارد تومان ثبت شد.
بازار با ۱۵ نماد دارای صف خرید به ارزش ۲۳ میلیارد تومان و ۴۸۶ نماد در صف فروش به ارزش ۳,۶۲۵ میلیارد تومان بسته شد.
بدون احتساب صفها، تنها ۲۸ نماد مثبت و ۱۰۴ نماد منفی معامله شدند. سرانه خرید حقیقی برابر ۲۴.۱ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۳۹.۹ میلیون تومان بود که بیانگر غلبه عرضه بر تقاضا در کلیت بازار است.
