افت دوباره شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ در اولین ساعت از آخرین روز کاری هفته، شاخص کل بورس تهران با افت ۸ هزار و ۱۶۵ واحدی، در سطح ۲ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۹۶۸ واحد ایستاد تا روند نزولی خود را ادامه دهد.

این کاهش معادل ۰٫۳۳ درصد بود و در جریان معاملات، شاخص کل در بالاترین سطح به ۲ میلیون و ۴۹۳ هزار واحد و در پایین‌ترین سطح به ۲ میلیون و ۴۸۶ هزار واحد رسید.

افت جزئی شاخص هم‌وزن و فشار بر بزرگان بازار

شاخص هم‌وزن که نمایانگر وضعیت کلی شرکت‌ها فارغ از اندازه و ارزش بازار آن‌ها است، امروز تنها ۳۴۲ واحد کاهش یافت و روی عدد ۷۶۹ هزار و ۲۱۹ واحد ایستاد (افت ۰٫۰۴ درصدی). این کاهش محدود در کنار افت شدیدتر شاخص کل، نشان داد که فشار فروش عمدتاً روی نمادهای بزرگ و اثرگذار متمرکز بوده است. شاخص آزاد شناور نیز با کاهش ۱۰ هزار و ۴۷۰ واحدی (۰٫۳۳ درصد) عقب نشست.

نمادهای اثرگذار؛ نوری و بانکی‌ها در صدر فشار نزولی

در میان نمادهای مؤثر بر شاخص کل، نوری با افت قیمت ۲٫۴۴ درصدی بیشترین اثر منفی را داشت و به تنهایی ۱۷۸۵ واحد از شاخص کاست. پس از آن، وبملت بانک ملت با تأثیر منفی ۱۴۱۵ واحدی و فولاد با اثر منفی ۱۲۳۹ واحد ایستادند. وتجارت، رمپنا، اخابر و شپنا نیز هر کدام صدها واحد از شاخص کل کاستند.

پرتراکنش‌ترین‌های بورس: بانکی‌ها پیشتاز

در فهرست پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس (بر اساس تعداد معاملات)، بانک ملت با ۳,۱۶۹ معامله در صدر قرار گرفت و با دادوستد بیش از ۳۷۱ میلیون سهم به ارزش ۳۷۴ میلیارد تومان، روز شلوغی را پشت سر گذاشت. پس از آن، ذوب‌آهن اصفهان با ۲,۴۶۲ معامله، بانک تجارت با ۲,۰۶۳ تراکنش، مخابرات ایران با ۱,۴۵۵ معامله، فولاد مبارکه اصفهان با ۱,۳۷۷ معامله، بانک پاسارگاد با ۱,۳۵۵ معامله و پتروشیمی نوری با ۱,۰۱۰ معامله در میان پرگردش‌ترین نمادها جای گرفتند.

ثبات نسبی در فرابورس

شاخص کل فرابورس امروز با رشد اندک ۴ واحدی (۰٫۰۲ درصد) به ۲۳ هزار و ۲۸۰ واحد رسید. در مقابل، شاخص هم‌وزن فرابورس تغییر محسوسی نداشت و با افت جزئی ۵ واحدی روی عدد ۱۲۹ هزار و ۶۶۰ واحد متوقف شد.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس

در معاملات فرابورس، فزر (پویا زرکان آق‌دره) با رشد ۱٫۷۶ درصدی، بیشترین اثر مثبت را بر شاخص گذاشت، در حالی که فرابورس و هجرت اثر منفی برجای گذاشتند. در فهرست پرتراکنش‌ها نیز فزر با ۳,۶۶۹ معامله و ارزش بیش از ۵۰۴ میلیارد تومان جایگاه نخست را از آن خود کرد و نمادهایی چون رپویا، هجرت، زقیام، خنور، وسبحان و زبینا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

جریان نقدینگی و وضعیت صف‌ها

ارزش معاملات خرد امروز به ۱۰ هزار و ۳۲ میلیارد ریال (معادل ۱,۰۳۲ میلیارد تومان) رسید. بررسی جریان نقدینگی نشان می‌دهد ۲۲۶ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد و در مقابل ۱۰۶ میلیارد تومان وارد صندوق‌های درآمد ثابت شد.

در پایان معاملات، ۲۲ نماد با صف خرید به ارزش ۷۳ میلیارد تومان و ۱۴۷ نماد با صف فروش به ارزش ۲ هزار و ۹۷۶ میلیارد تومان همراه بودند. همچنین ۲۱۸ نماد مثبت و ۲۴۳ نماد منفی بدون صف معامله شدند.

سرانه معاملات حقیقی‌ها

میانگین سرانه خرید حقیقی‌ها ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سرانه فروش آنان ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که نشان‌دهنده غلبه عرضه بر تقاضای سرمایه‌گذاران خرد در بازار امروز است.