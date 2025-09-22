تمهیدات ویژه پلیس رشت برای بازگشایی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن قلب با تأکید بر اینکه پلیس جهت تأمین و برقراری امنیت و آسایش خیال دانش‌آموزان و والدین محترمشان تدابیر ویژه ای اتخاذ نموده است، گفت: افزایش تیم‌های گشت انتظامی محسوس و نامحسوس پلیس در خیابان‌های مواصلاتی به مدارس، اجرای طرح‌های پاکسازی و ارتقا امنیت اجتماعی به منظور مبارزه با مواد مخدر، جمع آوری اراذل و اوباش و افراد معلوم الحال در اطراف و مسیرهای منتهی به مدارس، استقرار تیم‌های گشت انتظامی پلیس در زمان باز گشایی و تعطیلی مدارس از برنامه‌های است که در سطح شهرستان رشت اجرا می‌گردد.

وی ادامه داد: برخورد قاطع با مزاحمان خیابانی و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی از مهم‌ترین محورهای طرح‌های پلیس در بازگشایی مدارس خواهد بود.

سرهنگ عیسی روشن قلب از آمادگی پلیس برای ارائه مشاوره در تمام مدارس سطح شهرستان رشت خبر داد و گفت: این مشاوره‌ها در زمینه چالش‌های اجتماعی از جمله مواد مخدر، رابطه ناسالم و سایر مواردی که بنا به درخواست مدیران مدارس به صورت اعزام کارشناسان انتظامی از سوی معاونت اجتماعی انتظامی استان گیلان به مدارس و برگزاری کلاس‌های آموزشی، ارائه می‌گردد.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به انجام اقدامات همه جانبه و استفاده از تمام توان و ظرفیت پلیس برای تأمین امنیت دانش آموزان افزود: همکاری شهروندان و والدین، پلیس را در خدمت رسانی بهتر به مردم یاری خواهد کرد.