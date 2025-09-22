  1. استانها
تمهیدات ویژه پلیس رشت برای بازگشایی مدارس

رشت- فرمانده انتظامی رشت از آمادگی پلیس برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: اجرای طرح‌های پاکسازی اطراف مراکز آموزشی، افزایش تیم‌های گشت انتظامی در مسیرهای منتهی به مدارس در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن قلب با تأکید بر اینکه پلیس جهت تأمین و برقراری امنیت و آسایش خیال دانش‌آموزان و والدین محترمشان تدابیر ویژه ای اتخاذ نموده است، گفت: افزایش تیم‌های گشت انتظامی محسوس و نامحسوس پلیس در خیابان‌های مواصلاتی به مدارس، اجرای طرح‌های پاکسازی و ارتقا امنیت اجتماعی به منظور مبارزه با مواد مخدر، جمع آوری اراذل و اوباش و افراد معلوم الحال در اطراف و مسیرهای منتهی به مدارس، استقرار تیم‌های گشت انتظامی پلیس در زمان باز گشایی و تعطیلی مدارس از برنامه‌های است که در سطح شهرستان رشت اجرا می‌گردد.

وی ادامه داد: برخورد قاطع با مزاحمان خیابانی و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی از مهم‌ترین محورهای طرح‌های پلیس در بازگشایی مدارس خواهد بود.

سرهنگ عیسی روشن قلب از آمادگی پلیس برای ارائه مشاوره در تمام مدارس سطح شهرستان رشت خبر داد و گفت: این مشاوره‌ها در زمینه چالش‌های اجتماعی از جمله مواد مخدر، رابطه ناسالم و سایر مواردی که بنا به درخواست مدیران مدارس به صورت اعزام کارشناسان انتظامی از سوی معاونت اجتماعی انتظامی استان گیلان به مدارس و برگزاری کلاس‌های آموزشی، ارائه می‌گردد.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به انجام اقدامات همه جانبه و استفاده از تمام توان و ظرفیت پلیس برای تأمین امنیت دانش آموزان افزود: همکاری شهروندان و والدین، پلیس را در خدمت رسانی بهتر به مردم یاری خواهد کرد.

