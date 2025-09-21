به‬ گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر، فراجا به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس‬ در‬ پیامی‬ اعلام‬ کرد: دفاع مقدس، نام آشناترین واژه در قاموس حماسه‌های عزت آفرین ایران است که خاطرات دلاورمردی های آن در تاریخ شکوهمند این دیار، به یادگار خواهد ماند؛ زیباترین فصل این فرهنگ، خالقان این حماسه عظیم ‏اند که با صلابت اراده و نور ایمان، رهنورد راه مقدّسی شدند که پاداش آن، جاودانگی و بقا بود.

ضمن عرض تبریک این ایام فرخنده به محضر مبارک فرمانده معظم‬ کل قوا (مدظله العالی) و ملت شریف و شهید پرور ایران اسلامی، با الهام از فرهنگ جهاد و شهادت، عهد می‌بندیم که همچون رزمندگان دیروز، در برابر هر تهدیدی، تا پای جان بایستیم و پرچم اقتدار و امنیت این سرزمین را برافراشته نگاه داریم.