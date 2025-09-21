قیمت طلا تا کجا افزایش پیدا خواهد کرد؟+ معرفی صندوق طلای «رز ترنج»

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماه گذشته، «سکه امامی» حدود ۱۶ درصد و صندوق طلای «رز ترنج» حدود ۲۲٪ رشد داشته است. افزایش اونس جهانی و نااطمینانی در سایر بازارها، عامل اصلی این صعودی است.

مهم‌ترین علت روند صعودی اونس جهانی

در هفته‌های اخیر، دو عامل کلیدی بر قیمت اونس جهانی طلا اثر گذاشت: نخست، افزایش ذخیره‌سازی طلا توسط بانک‌های مرکزی جهان که پس از ۳۰ سال از ذخایر اوراق خزانه آمریکا پیشی گرفت؛ دوم، کاهش نرخ بهره فدرال رزرو که تقاضای طلا را بالا برد. در نتیجه، اونس جهانی طلا اکنون به بیش از ۳,۶۵۰ دلار رسیده است.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که قیمت اونس جهانی طلا تا پایان ۲۰۲۵ به ۳,۷۰۰ تا ۴,۰۲۸ دلار برسد.

مهم‌ترین علت رشد قیمت در بازار ایران

قیمت طلا در بازار ایران عمدتاً تحت تأثیر دو متغیر کلیدی است: قیمت اونس جهانی طلا و نرخ دلار در بازار آزاد. با تشدید ریسک‌های سیاسی، از جمله اخبار مکانیسم ماشه و بازگشت احتمالی تحریم‌ها، نرخ دلار افزایش یافته است. همزمان، نااطمینانی سیاسی مانع از جریان سرمایه به سمت بازار سهام شده و تقاضا برای طلا را تقویت کرده است.

سکه، طلای آب‌شده یا صندوق طلا؟ کدام برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است؟

طلا برای سرمایه‌گذاری عمدتاً به‌صورت سکه، شمش یا صندوق‌های طلای بورسی (با پشتوانه سکه و شمش) خریداری می‌شود. بر اساس قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه، سود حاصل از خرید و فروش طلا، سکه و جواهرات در کمتر از یک سال مشمول ۶۰٪ مالیات است، اما صندوق‌های طلای بورسی مانند «رز ترنج» از این مالیات معاف هستند.

جدا از مبحث مالیات، صندوق طلا «رز ترنج» مزیت‌هایی مانند نقدشوندگی، امنیت بالا با بیمه و کارمزد پایین دارد که جایگزین خوبی برای خرید فیزیکی طلا تبدیل شده است.

نقدشوندگی صندوق طلای «رز ترنج»

صندوق‌های طلا نقدشوندگی بسیار بالاتری نسبت به طلای آب‌شده، سکه و شمش دارند. این صندوق‌ها حتی برای مبالغ کلان، مانند ۵۰۰ میلیارد تومان، به‌راحتی نقد شده و وجه آن تا صبح روز بعد به حساب سرمایه‌گذار واریز می‌شود

صندوق طلای «رز ترنج» با سرمایه‌گذاری در سکه و شمش طلا، از بازدهی هر دو بهره می‌برد. در زمان افزایش قیمت سکه، وزن سکه در پرتفوی را افزایش داده و هنگام کاهش حباب سکه، تمرکز را به شمش منتقل می‌کند.

امنیت بالا و بیمه دارایی صندوق «رز ترنج»

پشتوانه صندوق‌های طلا، شمش و سکه‌های ذخیره‌شده در خزانه‌های بانک مرکزی و بورس کالاست که همگی بیمه هستند. با خرید واحدهای صندوق طلا، این دارایی‌ها در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به نام سرمایه‌گذار ثبت شده و برای دریافت گواهی تمکن مالی یا وثیقه‌گذاری قابل استفاده است.

کارمزد صندوق طلای «رز ترنج» در مقایسه با سکه و شمش

سکه به دلیل حباب قیمتی و اختلاف ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت خرید و فروش، سود سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. طلای آب‌شده و شمش نیز با حباب کمتر، ۲ تا ۴ درصد کارمزد و اختلاف قیمت دارند.

اما صندوق طلای «رز ترنج» با مجموع هزینه‌های کارمزد و معاملات تنها ۰.۲۴٪، کم‌هزینه‌ترین راه سرمایه‌گذاری در طلا در ایران است.

چگونه باید در صندوق طلای «رز ترنج» سرمایه‌گذاری کنیم؟

خرید صندوق طلای «رز ترنج» از طریق همه کارگزاری‌های بورسی امکان‌پذیر است. کافی است از ساعت ۱۲ تا ۱۸ در سامانه معاملاتی کارگزاری، نماد «رز ترنج» را جستجو کرده و اقدام به خرید کنید. در صورت نداشتن کد بورسی و یا فراموشی کارگزاری، می‌توانید از طریق تماس با شماره ۰۲۱۷۹۳۲۶ اقدام کنید.

صندوق طلای رز ترنج، تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج است که بیش از ۴۴ همت دارایی تحت مدیریت و ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری دارد.