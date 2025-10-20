طلا در دسترس ثروتمندان؛ رکورد تاریخی ۱۱۶ ساعت کار برای خرید یک اونس

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش چشمگیر قیمت طلا در ماه‌های اخیر، نسبت قیمت این فلز گران‌بها به دستمزد نیروی کار را در آمریکا به بالاترین میزان صد سال گذشته رسانده است.

بر اساس داده‌های بازار، برای خرید یک اونس طلا در ایالات متحده اکنون حدود ۱۱۶ ساعت کار با حداقل دستمزد لازم است؛ رقمی که نشان می‌دهد رشد قیمت طلا بسیار سریع‌تر از افزایش درآمد کارگران بوده است.

در حالی‌که قیمت جهانی طلا اکنون در محدوده ۴٬۲۰۰ تا ۴٬۲۵۰ دلار برای هر اونس تثبیت شده، میانگین دستمزد ساعتی در آمریکا طبق آمار وزارت کار این کشور در ماه آگوست تنها ۳۶٫۵۰ دلار است. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد نسبت طلا به درآمد در کمتر از دو سال تقریباً دو برابر شده است.

بررسی تاریخی نسبت طلا به دستمزد

طبق گزارش تحلیلی «مای‌ترید»، اوایل دهه ۲۰۰۰ یک کارگر آمریکایی با حدود ۲۰ ساعت کار می‌توانست یک اونس طلا بخرد. در سال‌های بحران اقتصادی — مانند دهه ۱۹۳۰، سال ۱۹۸۰ و سال ۲۰۱۱ — این نسبت حدود ۸۰ ساعت بود.

اما رکورد تازهٔ ۱۱۶ ساعت کار نشان می‌دهد طلا برای نیروی کار به کالایی دست‌نیافتنی‌تر از همیشه تبدیل شده است.

در ابتدای قرن بیستم، زمانی که قیمت هر اونس طلا حدود ۲۰ دلار بود، یک کارگر آمریکایی با کمتر از ۱۰ ساعت کار می‌توانست آن را خریداری کند.

پس از لغو استاندارد طلا در دهه ۱۹۷۰ و نوسانات بازارهای دهه ۱۹۸۰، این نسبت به حدود ۷۰ تا ۸۰ ساعت افزایش یافت. رکورد کنونی اما از تمام اوج‌های تاریخی پیشی گرفته است و اکنون طلا نقش شاخصی برای افت واقعی قدرت خرید درآمدها را ایفا می‌کند.

دلایل اقتصادی شکاف جدید

تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند افزایش اخیر قیمت طلا صرفاً نتیجه تورم نیست، بلکه حاصل ترکیب چند عامل بنیادین است:

رشد سنگین بدهی دولت آمریکا،

نگرانی از نوسانات بازار سهام،

تضعیف ارزش واقعی دلار و

افزایش کم‌سابقه خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی جهان.

در مقابل، درآمد واقعی کارگران با سرعتی بسیار کمتر افزایش یافته است. این ناهماهنگی ساختاری، فاصله بین قیمت طلا و سطح دستمزدها را به شکاف تاریخی کنونی رسانده است.

به گزارش «بلومبرگ»، تداوم این روند می‌تواند طلا را بیش از هر زمان دیگر به دارایی امن ثروتمندان تبدیل کند، در حالی‌که دسترسی طبقات متوسط و پایین‌تر به آن روزبه‌روز کمتر می‌شود.

در واقع، طلا از یک کالای سرمایه‌گذاری عمومی به نماد تمرکز ثروت و کاهش قدرت خرید نیروی کار در اقتصادهای پیشرفته بدل شده است.

افزایش نیاز به ۱۱۶ ساعت کار برای خرید یک اونس طلا، تنها یک آمار اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از دگرگونی عمیق در توزیع ثروت جهانی است. در حالی‌که بازارها به طلا به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه نگاه می‌کنند، این فلز گران‌بها برای میلیون‌ها کارگر حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته، به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است.