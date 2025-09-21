۲.۲ تن شمش طلا طی ۶ ماهه امسال معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ایران اعلام کرد: امروز (یکشنبه ۳۰ شهریور) در حراج شماره ۱۲۶ این مرکز، از مجموع ۸۸ کیلوگرم شمش طلای عرضه‌شده، تمامی شمش‌ها به ارزش ۱.۱ هزار میلیارد تومان معامله شد.

بر اساس این گزارش، میانگین قیمت هر شمش طلای استاندارد در این حراج ۱۲ میلیارد و ۵۶۳ میلیون تومان به ثبت رسید. خریداران این شمش‌ها نیز فعالان رسمی و دارای مجوز در بازار طلا بودند.

گفتنی است از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۹ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده که در نتیجه آن، ۲ هزار و ۲۳۷ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۲۰.۸ هزار میلیارد تومان به فروش رسیده است.