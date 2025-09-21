صدای پاییز روی موج رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، محسن سوهانی مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش، از کنداکتور ویژه پاییزی این شبکه خبر داد و گفت: برای فصل پاییز مجموعه‌ای متنوع و شنیدنی از برنامه‌ها و نمایش‌های رادیویی تدارک دیده‌ایم. در این فصل «خورجین» به‌عنوان برنامه طنز صبحگاهی و «استودیو هشت» به‌عنوان برنامه عصرگاهی با رویکرد تازه پاییزی روی آنتن خواهند رفت. همچنین نوار کنداکتوری ویژه کودکان با عنوان «کودکانه‌ها» در رادیو نمایش تداوم خواهد داشت.

طنزهای همیشگی و ادای دین به خاطرات رسانه ملی

یکی از برنامه‌های شاخص این فصل، سریال نمایشی «اهل محل» است که علاوه بر رادیو نمایش، از رادیو تهران نیز پخش خواهد شد. این مجموعه با نگاهی طنز به روابط اهالی یکی از محله‌های خیالی نمادین و اصیل تهران می‌پردازد که اهالی‌اش با وجود اختلاف‌نظرها و تفاوت‌ها، همچون یک خانواده در کنار هم زندگی می‌کنند. تولید این اثر تلاشی است برای بازآفرینی روحیه و سبک زندگی اصیل ایرانی در قالبی شیرین و شنیدنی همراه بازآفرینی نوستالژی جمعی و ترویج سبک زندگی اصیل ایرانی.

سوهانی در ادامه تأکید کرد: اهل محل در حقیقت نمادی است از همان همزیستی صمیمانه‌ای که در فرهنگ ایرانی اسلامی ما همیشه وجود داشته. همسایه‌هایی که با وجود بحث‌ها، رقابت‌ها و شوخی‌ها، هیچ‌گاه از هم جدا نمی‌شوند و در شادی و غم یکدیگر شریکند. سرپرستی نویسندگان این اثر بر عهده مجید حیدری و کارگردانی آن بر عهده بهرام سروری‌نژاد خواهد بود.

وی افزود: از دیگر آثار طنز این فصل می‌توان به سریال «کرم‌چاله» اشاره کرد؛ نمایشی فانتزی و تخیلی به نویسندگی فرهاد نقدعلی و کارگردانی مجتبی طباطبایی که به سفر در تاریخ می‌پردازد و از ظرفیت‌های خاص نمایش رادیویی در روایت‌های تخیلی بهره می‌گیرد؛ همچنین مجموعه «دونفره‌ها» به نویسندگی و کارگردانی استاد داریوش مودبیان از دیگر تولیدات ویژه پاییز است که نویدبخش بازگشت این هنرمند برجسته کشور به رادیو نمایش است. ما برای بازگرداندن و همکاری با پیشکسوتان برنامه‌های ویژه و موفقی داشته‌ایم.

پاسداشت هویت ملی و ادبیات فارسی

مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو با تأکید بر راهبرد این مجموعه در پاسداشت هویت ملی گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف ما ترویج زبان و ادبیات فارسی است. در همین راستا دو تولید راهبردی با همکاری بنیاد فردوسی روی آنتن خواهد رفت: «فردوسی‌نامه» که برنامه‌ای ترکیبی درباره زندگی و افکار حکیم توس است و «شاهنامک» که روایت شاهنامه برای کودکان و نوجوانان خواهد بود. پیش‌تر نیز برنامه «نامورنامه» شاهنامه‌خوانی نمایشی با هنرمندی محسن بهرامی در رادیو نمایش بسیار مورد استقبال قرار گرفت و این تجربه موفق، ما را به ادامه این مسیر ترغیب کرد.

توجه به ادبیات فولکلور ایران و جهان

سوهانی در ادامه به اهمیت بازنمایی ادبیات فولکلور ایرانی اشاره کرد و گفت: پس از تولید آثاری چون «امیرارسلان نامدار» و «حسین کرد شبستری»، این بار مجموعه «سمک عیار» به نویسندگی و کارگردانی محمد پورحسن تولید خواهد شد. همچنین مجموعه «افسانه‌های ملل» به قلم و روایت شیما جانقربان با نگاهی اسطوره‌شناسانه به فرهنگ کشورهای مختلف، در کنداکتور پاییزی گنجانده شده است.

تولید سریال‌های نمایشی متنوع و جذاب

وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی فعالیت اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش تولید سریال‌های ۵ الی ۷ قسمتی در ژانرها و موضوعات مختلف و پخش آن در طول هفته از شبکه‌های مختلف رادیویی است. در این فصل نیز این روند با طراحی متنوع و جذابی ادامه دارد که حجم بالای تولیدات صرفاً به تعدادی اشاره خواهم کرد:

«پسر خاک» (۶ قسمت)؛ برگرفته از کتاب محمد قبادی با تنظیم رادیویی سیمین بنایی درباره زندگی سیدعلی‌اکبر ابوترابی، آزاده‌ای که ۸ سال اسارت در زندان‌های رژیم بعث را به نماد صبوری و امید بدل کرد.

«السا» (۱۴ قسمت)؛ اقتباس از رمان «در دل طوفان» اثر کریستین هانا که روایتی تکان‌دهنده از خشونت اجتماعی و استقامت انسان‌هاست.

«صدای گمشده مردم» (۱۰ قسمت)؛ نوشته جواهر لعل نهرو با تنظیم رادیویی جواد پیشگر درباره استعمار انگلیس در هند که با توصیه رهبر انقلاب مورد توجه قرار گرفته است.

«ماجراهای خانواده بایرامی» (۱۲ قسمت) به نویسندگی روح الله نوری؛ مجموعه طنزی خانوادگی با هنرمندی میرطاهر مظلومی که فصل‌های گذشته‌اش با استقبال چشمگیر مخاطبان روبه‌رو شد.