بازگشت اکبر زنجانپور و بهزاد فراهانی به رادیو؛ «روال عادی» خوانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی رادیو نمایش، «روال عادی» نمایشی رادیویی است که داست اکبر زنجانپور و بهزاد فراهانی بازیگران پیشکسوت عرصه تئاتر پس از سال‌ها، بار دیگر در نمایش رادیویی «روال عادی» به کارگردانی شهرام گیل آبادی کنار هم قرار گرفته‌اند تا داستانی هیجان‌انگیز را روایت کنند.

این اثر به قلم ژان کلود کریر و ترجمه اصغر نوری، با سردبیری و تنظیم رادیویی فریدون محرابی و کارگردانی شهرام گیل‌آبادی تهیه شده است. اکبر زنجانپور و بهزاد فراهانی به عنوان بازیگران در این نمایش حضور دارند.

تهیه‌کنندگی این برنامه بر عهده امین رهبر است و دیگر عوامل فنی آن نرگس موسی‌پور (افکتور) و محمدرضا محتشمی (صدابردار) هستند.

این نمایش از رادیو نمایش، روی موج اف.ام ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز پخش می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند آن را جمعه ۴ مهر، ساعت ۸:۳۰ و ۱۶ بشنوند.