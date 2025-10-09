به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، مجموعه نمایشی «دو نفره‌ها» کاری از داریوش مؤدبیان است که پخش آن از جمعه ۱۸ مهر در رادیو نمایش، موج اف‌ام، فرکانس ۱۰۷/۵ آغاز می‌شود و هر نمایش جمعه‌ها ۳ بار در ساعت ۸:۳۰ صبح، ۴ بعدازظهر و ۱۱ شب روی آنتن می‌رود.

این مجموعه شامل نمایش‌هایی با ۲ شخصیت در یک موقعیت نمایشی است و آثاری از نویسندگان مطرح همچون اوژن لابیش، آنتون چخوف، ژرژ کورتولین، لوئیجی پیراندللو، نیکلای اورئینوف، کارل فالنتین، آرتور میلر، ویکتور اسلاوکین، علی نصیریان، لویی کالافرت، گی فواسی، ژولین سوسمان و کلود کور در آن اجرا می‌شود.

مجموعه «دو نفره‌ها» با حضور سهیلا غفاری‌راد، داریوش مودبیان، رامین پورایمان، شمسی صادقی، فریدون محرابی و محمد آقای‌محمدی اجرا می‌شود. نرگس موسی پور و محمدرضا قبادی‌فر طراحی و اجرای افکت‌ها را بر عهده دارند و رضا طاهری به‌عنوان صدابردار حضور دارد.

این مجموعه با تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا و سردبیری امین رهبر تولید و پخش می شود.