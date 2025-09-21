به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جنبش النجبا در ایران، وزارت خارجه آمریکا رسماً اعلام کرد که ماهیت سیاست‌های تحریمی خود علیه جنبش مقاومت اسلامی النجبا عراق را از ذیل عنوان(SDGT ) به معنی شامل پیگردهای مالی و اقتصادی به قالب( FTO ) با عواقب امنیتی و جنایی ارتقا داده است.

طبق این بازنگری، دولت آمریکا به‌طور رسمی النُجَبا را تشکیلاتی خارجی تعریف می‌کند که در حوزه امنیت و منافع ملی، تهدیدی مهم برای آمریکا و متحدانش محسوب می‌گردد.

از دیگر زوایای این نظام تحریمی جدید، جرم‌انگاری و تعقیب کیفری افراد یا سازمان‌هایی است که به هر نحو به النجبا و برخی دیگر از گروه‌های مقاومت عراق کمک کنند.

ساختار تحریمی فوق، شدیدترین ابزار دیپلماتیک دولت ایالات متحده در مواجهه با سازمان‌هایی است که آن‌ها را «تهدید جدی برای امنیت جهانی» قلمداد می‌کند.

بر اساس این گزارش واشنگتن با این اقدام به النُجَباء پیام داده است که از این به بعد مانند یک سازمان مستقل (و نه نیابتی) تهدیدکننده امنیت ملی ایالات متحده تلقی خواهد شد و اعضا، هواداران و متحدانش نیز به جرم همکاری با مقاومت، از مجازات مصون نخواهند ماند.