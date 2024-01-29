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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۳۷

النجبا: مقاومت از تهدیدها هراسی ندارد

النجبا: مقاومت از تهدیدها هراسی ندارد

جنبش النجبا اعلام کرد که مقاومت یک باور ثابت و راسخ است که با تغییرات و تهدیدها مرعوب نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش النجبا عراق اعلام کرد: اشغالگران بدانند که موازنه بازدارندگی در دست رزمندگان مقاومت است که تهدیدهای او را به سخره می‌گیرند.

در بیانیه النجبا آمده است: مقاومت یک باور ثابت و راسخ است که با تغییرات و تهدیدها مرعوب نمی‌شود.

النجبا بیان کرد: آمریکا بداند که هرگز نخواهد توانست که ما را از هدفمان باز بدارد و مزدوران و نظامیان آن از اراضی ما بیرون خواهند رفت.

در بیانیه النجبا آمده است: آمریکا منطقه را به بازی گرفته است و رئیس جمهور آمریکا نمی‌داند که نظامیانش در سوریه هستند یا اردن.

کد مطلب 6008382

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