النجبا: مقاومت از تهدیدها هراسی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش النجبا عراق اعلام کرد: اشغالگران بدانند که موازنه بازدارندگی در دست رزمندگان مقاومت است که تهدیدهای او را به سخره میگیرند.
در بیانیه النجبا آمده است: مقاومت یک باور ثابت و راسخ است که با تغییرات و تهدیدها مرعوب نمیشود.
النجبا بیان کرد: آمریکا بداند که هرگز نخواهد توانست که ما را از هدفمان باز بدارد و مزدوران و نظامیان آن از اراضی ما بیرون خواهند رفت.
در بیانیه النجبا آمده است: آمریکا منطقه را به بازی گرفته است و رئیس جمهور آمریکا نمیداند که نظامیانش در سوریه هستند یا اردن.
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