النجبا: مقاومت از تهدیدها هراسی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش النجبا عراق اعلام کرد: اشغالگران بدانند که موازنه بازدارندگی در دست رزمندگان مقاومت است که تهدیدهای او را به سخره می‌گیرند.

در بیانیه النجبا آمده است: مقاومت یک باور ثابت و راسخ است که با تغییرات و تهدیدها مرعوب نمی‌شود.

النجبا بیان کرد: آمریکا بداند که هرگز نخواهد توانست که ما را از هدفمان باز بدارد و مزدوران و نظامیان آن از اراضی ما بیرون خواهند رفت.

در بیانیه النجبا آمده است: آمریکا منطقه را به بازی گرفته است و رئیس جمهور آمریکا نمی‌داند که نظامیانش در سوریه هستند یا اردن.