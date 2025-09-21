به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی پیش از ظهر یکشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، که با حضور جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده ولی‌فقیه در استان و جمعی از مدیران و رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار شد، گفت: امروز عظمت ملت ایران را که به دستور حضرت امام (ره) در مسیر مقاومت و استقامت در جبهه حق در برابر جبهه باطل کسب شد و با نصرت الهی به پیروزی انجامید، پاس می‌داریم.

وی افزود: بزرگداشت هفته دفاع مقدس در حقیقت یادآوری تکلیف الهی ماست؛ یادآور اینکه تا چه اندازه مصمم بودیم که وظایف خود را با آگاهی و شجاعت انجام دهیم، حتی آنگاه که پای جانمان در میان بود. در این مسیر جمعی به شهادت رسیدند و بسیاری دیگر همچنان در انتظارند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران اظهار کرد: شمار مشتاقان حضور در جبهه حق انقلاب اسلامی بی‌پایان است و همگی آماده‌اند همانند شهیدان گذشته به عهد و پیمان خود وفا کنند.

وی یادآور شد: اکنون ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ۳۷ سال از پایان جنگ تحمیلی گذشته است، اما همچنان خبیث‌ترین دشمنان عالم، از آمریکا تا رژیم صهیونیستی کودک‌کش و ایادی‌شان، با این تصور باطل که می‌توانند بر جبهه حق فائق آیند، با تمام توان و تجهیزاتی حتی فراتر از دوران هشت‌ساله جنگ به میدان می‌آیند. با این حال، این منتظران شهادت هستند که برای ادای پیمان خود به میدان می‌روند.

سردار فدوی با اشاره به حمایت ۷۸ کشور از تجاوز رژیم بعث در دفاع مقدس خاطرنشان کرد: اگر در آن دوران، نوک پیکان حمله به ایران، صدام بود که مورد حمایت شیطان بزرگ و کشورهای مختلف قرار داشت، در جنگ ۱۲ روزه این بار خود آمریکا، صهیونیست‌های خبیث و اروپایی‌ها مستقیماً وارد میدان شدند. با این حال، آن‌چنان نادان بودند که پیشاپیش اهداف خود را اعلام کردند و پس از جنگ نیز به شکست در تحقق همه آنها اعتراف نمودند.

وی تاکید کرد: بی‌تردید پس از این دفاع مقدس دوم، ملت ایران مقتدرتر و سرافرازتر شده است. شهادت عزیزان ما در این تجاوز صهیونیست‌ها، اگرچه بخشی از واقعیت هر جنگی است، اما مزد نهایی و والای مجاهدت آنان در راه خداوند بود.

جانشین فرمانده سپاه با تجلیل از شهدای جنگ ۱۲ روزه که ۶۰ درصدشان پاسدار بودند، گفت: مقام شهادت را جز با رسیدن به آن نمی‌توان درک کرد، اما مهم‌تر از همه مراقبت در انجام تکالیف الهی است؛ چرا که در این مسیر خداوند شهادت را نیز روزی بندگان می‌کند.

وی عمل به تکالیف را شرط تحقق وعده پیروزی الهی دانست و تصریح کرد: مسئولان باید بر انجام وظایف خود پایبند باشند و به وعده خداوند ایمان داشته باشند تا نصرت الهی محقق گردد.

سردار فدوی تاکید کرد: امروز پس از گذشت ۳۷ سال از جنگ، شمار بسیاری از جوانان آماده‌اند تا به تکلیف خود عمل کنند و این خود جای خرسندی است.