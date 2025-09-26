به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن دانیاری در خطبههای این هفته نماز جمعه، خود و نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی، شکرگزاری از نعمتهای خداوند و یادآوری روز قیامت دعوت کرد و گفت: رعایت تقوا شرط بهرهمندی از امدادهای غیبی و نصرت الهی است و هر کس صبر و پایداری داشته باشد، خداوند به وعده خود عمل کرده و با فرستادن ملائکه به یاری او میشتابد.
وی با اشاره به وعدههای قرآن کریم افزود: در دوران دفاع مقدس نمونههای عینی این نصرت الهی را شاهد بودیم؛ چه در مقابله با دشمنان خارجی و چه در برابر شیاطین انسی و جنی که تلاش میکنند انسان را از مسیر حق دور کنند. به گفته دانیاری، اگر اهل استقامت و تقوا باشیم، نصرت الهی قطعی است و ملت ایران و مردم گیلانغرب در طول هشت سال جنگ تحمیلی این حقیقت را به نمایش گذاشتند.
امام جمعه گیلانغرب با گرامیداشت چهارم مهرماه به عنوان «روز مقاومت و ایثار مردم ایرانغرب» و یاد و خاطره نزدیک به ده هزار شهید این خطه اظهار کرد: مردم گیلانغرب در طول جنگ تحمیلی با ایمان و دست خالی در برابر دشمن مسلح ایستادند و با فریاد «ربنا الله» استقامت کردند. به گفته وی، در آیه ۳۰ سوره فصلت سه ویژگی برای انسانهای برجسته بیان شده که ایمان به خدا، استقامت در مسیر و دریافت بشارت فرشتگان است و این آیه به روشنی بر مردم قهرمان گیلانغرب صدق میکند.
وی با یادآوری رشادتهای زنان و مردان این دیار گفت: زنان گیلانغرب در کنار مردان با پشتیبانی، ایثار و حتی حضور در خط مقدم دفاع کردند و صحنههایی از مقاومت خلق کردند که امروز نیز الهامبخش نسل جوان است. دانیاری با اشاره به بمبارانهای مکرر این شهر در دوران جنگ افزود: مردم گیلانغرب با ایمان و مقاومت مثالزدنی، وعدههای الهی نزول ملائکه و یاری غیبی را به منصه ظهور رساندند.
وی ضمن انتقاد از کمتوجهی به مطالبات این مردم قهرمان گفت: با وجود تقدیر رهبر معظم انقلاب از مردم گیلانغرب و اعطای لقب دومین شهر مقاوم کشور، هنوز بسیاری از خواستههای بهحق آنان مانند نامگذاری چهارم مهرماه به عنوان روز ملی مقاومت ایرانغرب و جبران خسارات جنگ تحقق نیافته است. او از مسئولان استانی و ملی خواست برای توسعه راه ارتباطی مرز سومار و اجرای طرحهای کشاورزی نظیر سامانه گرگیری اعتبارات لازم را اختصاص دهند تا گشایشی در زندگی مردم ایجاد شود.
امام جمعه گیلانغرب همچنین با اشاره به گذشت خانواده بزرگ شاهمرادی از حق قصاص و احیای سنت حسنه عفو گفت: گذشت و بخشش از ویژگیهای متقین است و خداوند از کسانی که از حقوق خود میگذرند خشنود میشود. وی این اقدام را نشانهای از روحیه ایثار و جوانمردی مردم این منطقه دانست.
حجت الاسلام دانیاری در ادامه با گرامیداشت روز سرباز، سالگرد سید حسن نصرالله و یاد سردار شهید قاسم سلیمانی، بر ضرورت سربازی در مسیر ولایت تأکید کرد و گفت: همه ما تا آخرین لحظه عمر سرباز ولایت هستیم و باید همچون شهید سلیمانی در خدمت اسلام و انقلاب باشیم.
وی در بخش تحلیلی خطبهها به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره اتحاد ملی، غنیسازی اورانیوم و مذاکره با آمریکا پرداخت و تصریح کرد: غنیسازی نماد استقلال و آزادی ملت ایران است و عقبنشینی از آن به معنای وابستگی دوباره به غرب خواهد بود. دانیاری با انتقاد از جریانهایی که مشکلات اقتصادی را به مذاکره با آمریکا گره میزنند گفت ملت ایران هیچگاه فریب این توطئهها را نخواهد خورد و همچون گذشته با ایستادگی در برابر استکبار جهانی پاسخ محکمی به دشمنان خواهد داد.
امام جمعه گیلانغرب در پایان با قدردانی از مواضع صریح و انقلابی رئیسجمهور در سازمان ملل، از مسئولان خواست با نگاه عدالتمحور به مناطق مرزی به ویژه گیلانغرب توجه ویژه داشته باشند و با تحقق وعدهها مرهمی بر زخمهای ناشی از سالهای جنگ تحمیلی بگذارند.
