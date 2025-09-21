  1. استانها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶

هفته دفاع مقدس در لامرد؛ رژه خودرویی تا افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی

لامرد- فرمانده سپاه شهرستان لامرد با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس از برگزاری رژه خودرویی و افتتاح پروژه های محرومیت زدایی در این شهرستان به دلیل این مناسبت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار علی گله داریان از اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان لامرد خبر داد و گفت: در تاریخ ۳۱ شهریور ماه به میزبانی بسیجیان، اقشار مختلف و نهادها همراه با سان نظامی در جوار بارگاه مطهر شهدای گمنام دانشگاه آزاد لامرد، رژه خودرویی و موتوری آغاز، و به سمت گلزار شهدای مرکزی ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: مراسم عطر افشانی و گل باران قبور مطهر شهدا، به‌منظور ارج نهادن به یاد و خاطره‌ایثارگران، اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه لامرد، همچنین از برگزاری فعالیت‌هایی چون توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر به نیازمندان، پیاده‌روی‌های خانوادگی، مسابقات ورزشی و کتاب‌خوانی در طول این هفته خبر داد.

اعزام تیم‌های پزشکی به مناطق محروم و همایش تجلیل از رزمندگان نیز از دیگر برنامه‌های چشم‌گیری است که به گفته گله داریان، در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ گله داریان گفت: در روز سوم مهرماه، رزمایش فرهنگی "رهروان شهدا" با حضور ادارات و نهادها در سراسر شهرستان برگزار خواهد شد و خانواده‌های معظم شهدا به گردهمایی دعوت خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین، زنگ مقاومت و ایثار در مدارس و اکران فیلم‌های ارزشی، به‌همت آموزش و پرورش و بسیج دانش‌آموزی در این هفته انجام می‌شود.

فرمانده سپاه لامرد به افتتاح طرح‌های محرومیت‌زدایی و پروژه‌های عمرانی از جمله زمین چمن مصنوعی و مرکز مشاوره مِهر اشاره کرد و افزود: آئین آغاز به کار ساخت ۳۳۰ سرویس بهداشتی برای منازل نیازمندان نیز در برنامه‌های این هفته قرار دارد.

سرهنگ گله داریان گفت: این هفته همچنین شاهد برگزاری یادواره‌های شهدا با حضور سخنرانان استانی و کشوری خواهیم بود که به عمق محتوای آن افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه‌های متنوعی مثل همایش تبیینی و قصه‌های همیشه روایت کودکان به معرفی نقش دفاع در پیشرفت‌های علمی پرداخته و به جوانان و نسل آینده کشور آموزش داده خواهد شد.

فرمانده سپاه لامرد تصریح کرد: با توجه به حجم و تنوع این برنامه‌ها، هفته دفاع مقدس در شهرستان لامرد فرصتی عالی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای والامقام و تقویت روحیه ایثار و فدارکاری در جامعه به شمار می‌آید.

