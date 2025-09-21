به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار علی گله داریان از اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان لامرد خبر داد و گفت: در تاریخ ۳۱ شهریور ماه به میزبانی بسیجیان، اقشار مختلف و نهادها همراه با سان نظامی در جوار بارگاه مطهر شهدای گمنام دانشگاه آزاد لامرد، رژه خودرویی و موتوری آغاز، و به سمت گلزار شهدای مرکزی ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: مراسم عطر افشانی و گل باران قبور مطهر شهدا، به‌منظور ارج نهادن به یاد و خاطره‌ایثارگران، اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه لامرد، همچنین از برگزاری فعالیت‌هایی چون توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر به نیازمندان، پیاده‌روی‌های خانوادگی، مسابقات ورزشی و کتاب‌خوانی در طول این هفته خبر داد.

اعزام تیم‌های پزشکی به مناطق محروم و همایش تجلیل از رزمندگان نیز از دیگر برنامه‌های چشم‌گیری است که به گفته گله داریان، در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ گله داریان گفت: در روز سوم مهرماه، رزمایش فرهنگی "رهروان شهدا" با حضور ادارات و نهادها در سراسر شهرستان برگزار خواهد شد و خانواده‌های معظم شهدا به گردهمایی دعوت خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین، زنگ مقاومت و ایثار در مدارس و اکران فیلم‌های ارزشی، به‌همت آموزش و پرورش و بسیج دانش‌آموزی در این هفته انجام می‌شود.

فرمانده سپاه لامرد به افتتاح طرح‌های محرومیت‌زدایی و پروژه‌های عمرانی از جمله زمین چمن مصنوعی و مرکز مشاوره مِهر اشاره کرد و افزود: آئین آغاز به کار ساخت ۳۳۰ سرویس بهداشتی برای منازل نیازمندان نیز در برنامه‌های این هفته قرار دارد.

سرهنگ گله داریان گفت: این هفته همچنین شاهد برگزاری یادواره‌های شهدا با حضور سخنرانان استانی و کشوری خواهیم بود که به عمق محتوای آن افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه‌های متنوعی مثل همایش تبیینی و قصه‌های همیشه روایت کودکان به معرفی نقش دفاع در پیشرفت‌های علمی پرداخته و به جوانان و نسل آینده کشور آموزش داده خواهد شد.

فرمانده سپاه لامرد تصریح کرد: با توجه به حجم و تنوع این برنامه‌ها، هفته دفاع مقدس در شهرستان لامرد فرصتی عالی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای والامقام و تقویت روحیه ایثار و فدارکاری در جامعه به شمار می‌آید.