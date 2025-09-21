به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان پیش از ظهر یکشنبه در آئین نواختن زنگ جوانه‌ها به میزبانی دبیرستان دخترانه سپیده کاشانی دامغان با بیان اینکه نداشتن انگیزه شوق و اشتیاق مطالعه و یادگیری را کاهش می‌دهد، ابراز داشت: انتظار می‌رود مدیران و معلمان مدارس ایجاد رغبت و انگیزه بین دانش آموزان را تقویت کنند.

وی با بیان اینکه انسان بدون تلاش به هیچ جا نخواهد رسید، افزود: استمرار بر تلاش و مجاهدت در راه تحصیل علم راه رسیدن به مقصد است.

امام جمعه دامغان با بیان اینکه انگیزه و تلاش ابزار و دو عنصر کلیدی برای موفقیت دانش آموزان است، ابراز داشت: دانش آموزان باید با داشتن برنامه در مسیر علم آموزی گام‌های بلند بردارند.

رستمیان با تاکید بر اینکه کتاب‌ها و برنامه‌های درسی با دقت توسط کارشناسان تهیه شده است، تصریح کرد: این برنامه‌ها نیاز دانش آموزان در هر سن را تأمین می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه دانش آموزان باید به این برنامه‌ها اعتماد کنند، افزود: با تقویت انگیزه و داشتن پشتکار می‌توان به هدف مورد نظر دست یافت.