  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

«انگیزه و تلاش» کلید طلایی موفقیت دانش‌آموزان است

«انگیزه و تلاش» کلید طلایی موفقیت دانش‌آموزان است

دامغان- امام جمعه دامغان با تأکید بر لزوم تقویت انگیزه و پشتکار در دانش‌آموزان خواستار نقش‌آفرینی مدیران و معلمان در ایجاد اشتیاق تحصیلی شد و گفت: انسان بدون تلاش به هیچ مقصودی نمی‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان پیش از ظهر یکشنبه در آئین نواختن زنگ جوانه‌ها به میزبانی دبیرستان دخترانه سپیده کاشانی دامغان با بیان اینکه نداشتن انگیزه شوق و اشتیاق مطالعه و یادگیری را کاهش می‌دهد، ابراز داشت: انتظار می‌رود مدیران و معلمان مدارس ایجاد رغبت و انگیزه بین دانش آموزان را تقویت کنند.

وی با بیان اینکه انسان بدون تلاش به هیچ جا نخواهد رسید، افزود: استمرار بر تلاش و مجاهدت در راه تحصیل علم راه رسیدن به مقصد است.

امام جمعه دامغان با بیان اینکه انگیزه و تلاش ابزار و دو عنصر کلیدی برای موفقیت دانش آموزان است، ابراز داشت: دانش آموزان باید با داشتن برنامه در مسیر علم آموزی گام‌های بلند بردارند.

رستمیان با تاکید بر اینکه کتاب‌ها و برنامه‌های درسی با دقت توسط کارشناسان تهیه شده است، تصریح کرد: این برنامه‌ها نیاز دانش آموزان در هر سن را تأمین می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه دانش آموزان باید به این برنامه‌ها اعتماد کنند، افزود: با تقویت انگیزه و داشتن پشتکار می‌توان به هدف مورد نظر دست یافت.

کد خبر 6596695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها