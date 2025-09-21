به گزارش خبرنگار مهر، لیلا ندرلو ظهر یکشنبه در جمع دانش‌آموزان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهیدان هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهیدان امنیت و شهدای جنگ اخیر، امنیت امروز کشور را مرهون فداکاری و ایثارگری آنان دانست.

وی خطاب به دانش‌آموزان اظهار داشت: دوران متوسطه آغاز یک مسیر مهم و تعیین‌کننده در زندگی شماست. این دوران هویت‌ساز و آینده‌ساز است و باید با برنامه‌ریزی و تلاش، مسیر تحصیلی و شغلی آینده خود را ترسیم کنید.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استان با بیان اینکه ورود به مدرسه جدید همواره توأم با هیجان و استرس است، افزود: این احساس طبیعی است و در ادامه به خاطرات شیرین زندگی شما تبدیل خواهد شد.

ندرلو همچنین با اشاره به نقش فضای مجازی در زندگی امروز، تأکید کرد: دانش‌آموزان باید سواد رسانه‌ای خود را ارتقا دهند و اجازه ندهند فضای مجازی آن‌ها را کنترل کند، بلکه خودشان باید آن را مدیریت کرده و در مسیر درست استفاده کنند.

وی در ادامه خطاب به دختران دانش‌آموز گفت: سوال پرسیدن و به چالش کشیدن خود و معلمان می‌تواند به ایده‌های خلاقانه و مسیر کارآفرینی و اختراع منجر شود. مشکلات و چالش‌ها پلی برای پیروزی‌های آینده هستند و نباید از آن‌ها هراس داشت.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استان زنجان از معلمان خواست با فراهم کردن بسترهای آموزشی و استفاده از ابزارهای نوین، مسیر پیشرفت و پرواز دانش‌آموزان را هموار کنند و افزود: هر دانش‌آموز استعداد خاص خود را دارد و نیازی نیست همه به یک مسیر دکتر یا مهندس شدن بیندیشند، بلکه باید بر اساس علاقه و توانمندی، مسیر زندگی و انتخاب رشته خود را پیش ببرند.