نگاه وبرنامه ریزی ویژه برای توسعه عدالت آموزشی در زنجان صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله تاراسی ظهر یکشنبه در جشن جوانه ها که به مناسبت ورود دانش آموزان به مقطع متوسطه اول در آموزشگاه حضرت زهرا (س) ناحیه یک زنجان برگزار شد، با گرامیداشت تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، یاد و نام شهدا را گرامیداشت و اظهار کرد: مهرماه ماه رویش دوباره دانایی و شکوفایی است و امروز دانش‌آموزان با ورود به مقطع متوسطه در مسیری قرار می‌گیرند که آینده علمی و اجتماعی کشور به دستان آنان رقم خواهد خورد.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده علم در معادلات جهانی، افزود: آنچه در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم نشان داد که توان علمی و فناورانه کشور می‌تواند در برابر دشمنان بازدارندگی ایجاد کند. عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون مجاهدت شهدا و همچنین دستاوردهای علمی بومی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با قدردانی از معلمان و فرهنگیان دلسوز، گفت: فرهنگیان همچون پدر و مادر برای دانش‌آموزان دلسوزی می‌کنند و چراغ دانایی را در دل و جان نسل آینده روشن نگه می‌دارند. صمیمانه از تلاش‌های بی‌وقفه آنان برای تربیت فرزندان این سرزمین سپاسگزاریم.

تاراسی عدالت آموزشی را رویکرد جدی دولت چهاردهم دانست و تصریح کرد:شعار امسال، توسعه عدالت برای ایران و برای مدرسه است. این بدان معناست که امکانات و شرایطی که در مدارس برخوردار شهرها وجود دارد باید به مدارس مناطق محروم نیز گسترش یابد تا هیچ استعدادی در سایه نابرابری خاموش نشود. مدرسه باید کانون عدالت، پیشرفت و امید باشد.

وی خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: یادگیری زمانی مؤثر خواهد بود که با عشق و علاقه همراه باشد. شما باید دروس خود را با انگیزه دنبال کنید، چرا که دانایی قدرت‌آفرین است و آینده کشور در گرو تلاش علمی شماست.

این مراسم با استقبال پرشور دانش‌آموزان، اولیا و فرهنگیان همراه بود و در فضایی شاد و پرانرژی، سال تحصیلی جدید در مدارس استان زنجان آغاز شد.