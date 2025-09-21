پیام سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری به رحمان عموزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاء الدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، در پیامی پیروزی ارزشمند و کسب مدال طلای «رحمان عموزاد» از کارکنان شرکت دخانیات ایران در مسابقات کشتی آزاد جهان در کرواسی را تبریک گفت و آن را گواهی بر ظرفیتهای بالای نیروی انسانی در شرکتهای تابعه این صندوق عنوان کرد.
علاء الدین ازوجی در این پیام آورده است:
جناب آقای رحمان عموزاد؛ پهلوان پرافتخار ایران
با سلام و احترام،
کسب مدال طلای ارزشمند در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان (۲۰۲۵ - کرواسی) را به جنابعالی، خانواده گرامیتان، مربیان ارجمند و ملت سرافراز ایران اسلامی، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
تلاش بیوقفه، پشتکار مثالزدنی و روحیه پهلوانی که به نمایش گذاشتید، مایه افتخار و مباهات ملت ایران شدد و بار دیگر شایستگی فرزندان برومند این مرز و بوم را در عالیترین عرصههای ورزشی جهان به منصه ظهور رساند. شما نماد درخشانی از غیرت، همت و توانمندی جوانان ایرانزمین هستید.
این پیروزی شکوهمند را به خانواده بزرگ شرکت دخانیات ایران (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) و کلیه همکاران ساعی آن مجموعه، که همواره مایه دلگرمی و سربلندی هستند، نیز تبریک میگوئیم. این موفقیت درخشان، گواهی بر ظرفیتهای بالای نیروی انسانی در شرکتهای تابعه این صندوق است.
امیدواریم با توکل بر خداوند متعال و تداوم روحیه جهادی و انقلابی، شاهد درخششهای پیوسته و پیروزیهای روزافزون شما و دیگر ورزشکاران شایسته کشور در صحنههای بینالمللی باشیم.
از درگاه ایزد منان، سلامت، سربلندی و توفیقات روزافزون برای شما و تمامی قهرمانان و پرچمداران عرصه ورزش ایران آرزو داریم.
