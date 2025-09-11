جزئیات ادغام ۲ صندوق بازنشستگی فولاد و کشوری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ساختارهای پرهزینه برخی صندوق‌های بازنشستگی، گفت: در صندوق فولاد حدود ۸۷ هزار نفر تحت پوشش داریم و یک هیئت مدیره، یک هیئت نظارت همچنین معاونت حقوقی، معاونت اقتصادی و سایر معاونت‌ها نیز فعالیت می‌کنند. در صندوق کشوری نیز با حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، ساختار مشابهی وجود دارد. این هزینه‌ها در نهایت توسط مردم ایران تأمین می‌شود و تأثیر مستقیمی بر رفاه بازنشستگان ندارد.

وی افزود: هزینه‌های بالای اجرای طرح‌ها و فعالیت صندوق‌ها نه تنها باعث افزایش رفاه نمی‌شود، بلکه می‌تواند اثر منفی نیز بر این حوزه داشته باشد.

وزیر کار با تأکید بر اصلاح ساختارهای اداری گفت: در این اصلاحات، کارمندان سخت‌کوش صندوق‌ها حذف نمی‌شوند، بلکه صرفاً پست‌های مدیریتی و نظارتی غیرضروری کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، برخی هیئت‌های مدیره و نظارت و حتی برخی معاونت‌ها حذف می‌شوند، اما بخش‌های اقتصادی، نظارت بر شرکت‌ها، حوزه درمان و بررسی اسناد کماکان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و کارمندان صندوق‌ها کاهش نخواهند یافت.

وی تصریح کرد: هدف از اصلاح ساختارها، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری صندوق‌هاست و در عین حال رفاه و خدمات به بازنشستگان بدون تغییر باقی می‌ماند.